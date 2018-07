La decadencia de Lochte: suspendido 14 meses por violar ley antidopaje

Ryan Lochte, el nadador estadounidense que fue suspendido 10 meses por mentir al decir que fue asaltado a mano armada cuando competía en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue inhabilitado ayer por 14 meses por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, sin haberse dopado.

La agencia lo suspendió hasta julio de 2019 por haber recibido una infusión intravenosa, algo que está prohibido. Aclaró que la sustancia que se inyectó no estaba prohibida.

Irónicamente, la agencia descubrió la infracción porque el propio Lochte publicó una foto en la que aparecía inyectándose algo por vía intravenosa.

De este modo, Lochte no podrá participar en el campeonato nacional que empieza el miércoles, en el torneo Panpacífico de este año ni en el Mundial del año que viene. Y surgen serias dudas de que pueda estar en los juegos olímpicos de 2020 en Tokio, como esperaba.

“Las reglas son las reglas y tengo que aceptar que cometí una infracción técnica”, dijo Lochte. “Espero que otros deportistas aprendan de mi error”.

Lochte indicó que usó una intravenosa porque su esposa y su hijo estaban enfermos y él no quería contagiarse. La intravenosa contenía mayormente vitaminas complejo B, productos que, según él, pueden ser comprados en cualquier farmacia.

Lo que cuenta es la cantidad: la dosis excedió los 100 mililitros, y eso constituye una infracción. “Es de locos”, expresó Lochte. “Me había puesto en forma de nuevo, entrenaba todos los días, y ahora esto”.

“Lochte recibió una infusión intravenosa de sustancias permitidas en una clínica de infusiones”, dijo la Agencia Antidopaje al anunciar la sanción.

Es muy inusual que se suspenda a alguien por usar intravenosas. El banco de datos de la agencia tiene registradas sólo dos suspensiones, una de seis meses y otra de 14.

El campeonato nacional era una oportunidad para Lochte de volver a cobrar protagonismo y dar vuelta a la página del episodio de Río, donde él y otros tres nadadores estadounidenses dijeron que habían sido asaltados a mano armada, lo que resultó falso. La denuncia generó enorme revuelo.

Un tribunal brasileño dijo recientemente que Lochte todavía puede ser juzgado por hacer una denuncia falsa.

Lochte no sólo fue suspendido, sino que tuvo que renunciar a una bonificación de $us 100.000 por su desempeño en Río, además de que no pudo competir en el campeonato nacional ni en el mundial del año pasado.

El mayor daño, no obstante, lo sufrió su reputación. Ya no se habla de él como el gran rival de Michael Phelps sino como el nadador conflictivo.

UNA DOSIS SUPERIOR AL LÍMITE PERMITIDO

La Usada señaló que las infusiones o inyecciones intravenosas que excedan los 100 ml en un período de 12 horas y sin una orden terapéutica especial están prohibidas, a menos que se reciban como parte de un tratamiento hospitalario.

Ryan Lochte se hizo fama de fiestero capaz de conseguir resultados. Ganó seis medallas olímpicas de oro, 36 medallas doradas en campeonatos mundiales y fijó cuatro récords mundiales.

Tendría una estatura mucho más grande en la natación de no haber sido coetáneo del fenomenal Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas, incluidas 23 de oro.