Gilbert sufrió una impactante caída y se retira del Tour de Francia

Víctima de una espectacular caída en el descenso del Col de Portet d'Aspet, el ciclista belga, Philippe Gilbert, tuvo que retirarse tras haber completado la etapa 16 del Tour de Francia, con llegada en Bagnères de Luchon, anunció hoy su equipo, Quick Step.

Mira el vídeo de su caída, aquí:

"Desafortunadamente los nuevos exámenes en el hospital de Toulouse revelaron que Philippe Gilbert sufre una fractura de la rótula izquierda, lo que pone fin a sus esperanzas de continuar en el Tour de Francia", señaló el Quick Step.

Unfortunately, @PhilippeGilbert won't start tomorrow. Thanks for ride, congratulations for your courage, Philippe!

Malheureusement, Philippe Gilbert ne prendra pas le départ demain. Merci pour tout et bon rétablissement, Philippe ! #TDF2018 pic.twitter.com/QHfrak79C8

