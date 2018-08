Ecuador y Argentina suman en la jornada final

Ecuador y Argentina se lucieron en la última jornada del Panamericano de ciclismo que se realizó en el circuito Bolivia, en la zona de la laguna Alalay.

Decenas de ciclistas coparon la vía principal de la zona en busca de las últimas medallas de oro.

Las primeras en partir fueron las damas que cumplieron con las vueltas al circuito y pese a que las bolivianas realizaron un trabajo espectacular, encabezando la prueba, en la última vuelta cedieron oportunidad para que la venezolana Ariadna Herrera consiga llevarse la medalla de oro.

Las bolivianas Abigaíl y Micaela Sarabia fueron las que encabezaron el pelotón durante varios momentos de la prueba.

Pese al trabajo que realizaron en gran parte de la competencia, al final no pudieron continuar con la entrega para mantenerse en las primeras posiciones.

Abigaíl y Micaela trabajaron juntas en todas las vueltas dadas al circuito, pero en la última, pudo más la certeza de la ecuatoriana que ya se había destacado en las pruebas de scratch, persecución individual y persecución por equipos, en la pista del velódromo de la Villa Suramericana.

Herrera coronó ayer su trabajo durante todo el campeonato y sumó su primera medalla de oro.

La ecuatoriana contó que trabaja desde hace tres años aproximadamente, lo que le permitió llegar en condiciones adecuadas a esta competencia.

Destacó que su vida es diferente en muchos aspectos, siendo que debe cuidarse en demasía, en cuanto a alimentación, descanso y entrenamiento.

“Por mi edad, soy una de las más jóvenes en la selección de Ecuador, nos hemos preparado tres años sin parar, todos los días entrenando. Nunca han faltado las palabras de aliento junto con mis padres y creo que aquí está el resultado”, sostuvo.

La pedalista de 16 años aseguró que “soñaba” con tener una medalla panamericana.

“Mi dieta es balanceada, todo el tiempo trato de consultar con un médico, descansar como se debe. La verdad, la vida de cualquier joven no es mi vida, ni la de ningún deportista. Nunca hace falta una buena alimentación. Se pierden amistades, por así decirlo, pero esto trae más valiosas y eso es lo que cuenta”, aseguró.

Herrera señaló que comenzó en la disciplina por su padre, quien también practicó ciclismo en Ecuador. La pedalista comenzó en la modalidad de bicimontaña, luego en pista y ruta.

La medallista dedicó su medalla de oro a su familia, a quien considera como su impulso y que nunca le faltó su aliento.

El podio lo completaron la mexicana Yareli Acevedo y la colombiana Jesien Hurtado.

Las bolivianas mejor ubicadas fueron Karen Fernández, en el puesto 12, seguida de Micaela Sarabia en el 15.

La revancha argentina

En la ruta del Circuito Bolivia, el ciclista argentino Agustín del Negro coronó una presentación que dejó en el olvido lo que hizo el pasado año en el Panamericano en Guadalajara.

El pedalista logró cinco medallas en Cochabamba, tres de oro, una de plata y una de bronce.

La última que consiguió dejó en el olvido lo que sucedió en tierras mexicanas donde no pudo obtener ni una sola presea.

“La verdad que estoy muy contento, vinimos a buscar esto y por suerte el objetivo se cumplió. Muy lindas competencias, muy buen nivel, la verdad que los demás competidores hicieron una muy buena carrera y me exigieron al máximo”, dijo al finalizar la competencia.

Del Negro, en la semana se lució en la pista del velódromo, logró imponerse en las modalidades de scratch y ómnium. Asimismo, obtuvo la medalla de plata en la madison y el bronce en la persecución por equipos.

“La clave fue trabajar en equipo, este triunfo no es mío sino de todos mis compañeros que me han dado una gran ayuda.

Hace mucho tiempo que vengo trabajando para esto, después de una mala experiencia en el Panamericano de Guadalajara, así que este año me propuse llegar bien para estas fechas y lo logré. El año pasado no me pude quedar con ninguna medalla, pero esta vez pude conseguir tres (de oro)”, aseguró.

El argentino contó que entrena desde hace ocho años y que fue un amigo quien lo impulsó a comenzar en la disciplina.

“Comencé entrenando por medio de un amigo hace unos ocho años y de ahí me fui ilusionando más y metiendo más en la competición”, dijo.

Para los argentinos, la competencia internacional continúa, puesto que en unos días más harán presencia en Suiza donde participarán del campeonato del mundo en la modalidad de pista.

“Esperamos tener una buena performance”, concluyó.

Con las dos pruebas de ruta en ambas ramas, el Panamericano Juvenil de Ciclismo concluyó ayer en Cochabamba, que ahora espera oficializar el campeonato Panamericano de Élite, el cual fue confirmado para agosto del próximo año.

Mientras tanto, Bolivia comienza a soñar con albergar un campeonato del mundo en la pista del velódromo, la que es considerada como la más rápida en Sudamérica.

ECUADOR SE CONSAGRÓ COMO CAMPEÓN DEL PANAMERICANO

La delegación de Ecuador se consagró campeona del campeonato Panamericano Juvenil que finalizó ayer en Cochabamba.

Luego de una semana de competencia intensa, los ecuatorianos celebraron el logro, luego de que consiguieran ocho medallas de oro, siete de plata y cuatro de bronce.

La delegación colombiana no se alejó en el medallero y aunque tuvo varias oportunidades para acercarse en el medallero, al final tuvo que conformarse con el segundo lugar. Los cafetaleros lograron 20 medallas, seis de oro, siete de plata y siete de bronce.

Argentina se ubicó en el tercer puesto con cuatro de oro, dos de plata y tres de bronce.

Asimismo, Bolivia sólo consiguió una medalla de oro y una de bronce, con lo que se ubicó en la quinta posición de entre doce países.