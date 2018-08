Familia valluna de deportistas múltiples

Los hermanos, Michel, Edson y Jasson Pérez Triantafilo provienen de una familia de religión sabática (séptimo día) y por lo tanto no pueden practicar ningún deporte desde el viernes por la noche hasta el sábado, porque deben dedicarse a Dios.

Sus padres fueron deportistas, Hugo fue figura como futbolista en Wilstermann y su madre, Jenny, fue voleibolista destacada en San Martín. Ellos decidieron seguir sus pasos, logrando su objetivo dedicándose al fútbol, fútbol de salón, voleibol y voleibol de playa,

MICHEL FUE CAMPEÓN CON WILSTERMANN EN LA TEMPORADA 1996

Michel desde muy pequeño incursionó en el fútbol jugando en divisiones inferiores de Wilstermann y después fundó el club San Martín de voleibol en categoría varones.

A sus 15 años decidió dedicarse más al fútbol con responsabilidad y seriedad y logró el título con Wilstermann hasta llegar a la primera de ascenso, siendo el capitán de este equipo.

Posteriormente, jugó en el plantel profesional del equipo Aviador y el año 1996 cuando cambiaron a los dirigentes salieron campeones del torneo apertura de la Liga y clasificaron a la Copa Libertadores, cuando el club tenis era un buen equipo.

Luego, dejó el fútbol profesional, debido a que sufrió una lesión y se dedicó a su profesión de ingeniero civil.

En varias oportunidades participó representando a Bolivia en futvoley, fútbol 7 y fútbol de salón.

Ficha personal

Michel Pérez Triantafilo

Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1975

Esposa: Nathaly Garnica Iriarte

Hijos: Diana, Gael y Arya

Hermanos: Jasson y Edson

"Con la ayuda de Dios y de mis padres que me apoyaron en todo momento, haciendo una retrospectiva de mi vida veo que hice de todo”. Michel Pérez. Deportista

JASSON LOGRÓ SEIS TÍTULOS CONSECUTIVOS CON EL PLANTEL DE UNIVALLE

Jasson jugó voleibol desde sus siete años en el club San Martín,además conformó la selección nacional y local en muchas oportunidades.

Integró los equipos de Universidad Católica Boliviana, Univalle y San Martín.

Logró una beca en Univalle, cuando salió campeón nacional y departamental por seis años con el equipo de esa universidad.

Jugó en San Martín que como campeón representó a Bolivia en el sudamericano de clubes campeones en San Juan, Argentina en 2015 y 2016.

En 2015, su esfuerzo se vio premiado al ser reconocido como el jugador más destacado de la temporada 2015 con el premio Kanata.

Ficha personal

Jasson Pérez Triantafilo

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1979

Lugar: Cochabamba

Padres: Hugo y Jenny

Esposa: Mary France Lavayen

Hijos: Jasson Santiago, Mateo, Flavia y Luana

Hermanos: Edson y Michel

"El técnico Walter Maladot, cuando jugaba en Wilstermann, me dijo sé que usted no juega los sábados y si no viene el próximo no venga más, fue durísimo lloré al ducharme en casa". Jasson Pérez. Deportista

EDSON PRIMERO SE DEDICÓ AL PATINAJE, DESPUÉS AL FÚTBOL Y VOLEIBOL

Edson comenzó a jugar a sus cinco años dedicándose al patinaje y jugó un partido en La Paz.

Hasta sus 15 años practicó equitación, además en la escuela jugaba fútbol y voleibol.

Cuando vio a su padre junto al Rey Pelé que jugó en Cochabamba en 1971, integrando el plantel de Santos de Brasil, decidió dedicarse al fútbol. Jugó primero en el club Botines de Oro, después en Arauco Prado, Bata, Enrique Happ, Wilstermann y concluyó su carrera vistiendo la casaca de Aurora.

Llegó a formar parte del primer equipo profesional de Aurora y Wilstermann junto a sus hermanos Jasson y Michel, también integró la selección nacional y valluna Sub-18 el año 1997.

Después se dedicó al fútbol de salón formando parte del equipo de Univalle con el que logró varios títulos nacionales y departamentales. Además, formó parte de muchas selecciones cochabambinas y actualmente juega en el club Víctor Muriel.

Simultáneamente, jugó voleibol de playa junto a su hermano Jasson y logró muchos lauros, representando varias veces a Bolivia en torneos internacionales (Sudamericanos y Bolivarianos).

Integró la selección de voleibol de playa que derrotó por primera vez en la historia a una dupla brasileña y se clasificó a una final sudamericana; también practicó el futvoley que es un deporte nuevo.

Fichas personal

Edson Pérez Triantafilo

Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1980

Lugar: Cochabamba

Esposa: Wilmarisa Pereira

Hijos: Mikeyla y Lian

Hermanos: Michel y Jasson

"Siempre doy las gracias a Dios por todo lo que hice hasta ahora.

A uno lo mantiene a flote las ganas de triunfar para tratar de ser los mejores en todo y eso lo conseguí con esfuerzo y sacrificio.

Nacimos con una pelota en los brazos, porque mis padres Hugo y Jenny eran amantes del deporte por siempre. Todos los días vivimos con el deporte, eso fue muy importante". Edson Pérez. Deportista