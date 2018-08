Moscoso y Sabja siguen en carrera

Con los partidos Mi Llajta FC vs Don Bosco y Pelota de Trapo vs Sedes se dará inicio hoy (14:20) a la Liga de Desarrollo categoría Sub 13, en Cochabamba Ver más Doce equipos en la Liga de Desarrollo de la categoría Sub 13

Los bolivianos cerraron la primera fase del Campeonato Mundial Open de Ráquetbol con sendas victorias y se instalaron en la siguiente instancia con grandes chances de subir al podio Ver más Bolivianos avanzan a paso firme

El piloto cochabambino Marco Antezana intentará lograr el título Latinoamericano de la MX-2 Ver más Antezana va por el título Latinoamericano MX-2