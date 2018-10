Apuntan a cuatro elementos clave para la formación de jugadores

Los objetivos para el trabajo de divisiones menores en Aurora están fijados. El presidente del Equipo del Pueblo, Jaime Cornejo, señaló que al comenzar el proyecto que tienen con Jorge y Diego Griffa, la intención es contar con “un enlace” entre las categorías menores y el primer plantel.

“Queremos tener un 70 por ciento de gente que se forme en casa, en Aurora”, sostuvo Cornejo.

Los argentinos Griffa son conocidos por haber trabajado con las divisiones menores de varios clubes en su país, pero sobre todo con Newell’s Old Boys.

La primera etapa se dio a conocer ayer con el anuncio del seminario internacional de fútbol infanto-juvenil que se realizará del 5 al 7 de noviembre.

Según explicaron, el taller se desarrollará en dos aspectos: teórico y práctico.

Las clases teóricas se realizarán en los ambientes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), mientras que las prácticas serán en el complejo de Aurora.

“Más que nada quería marcar un tema muy importante, este curso no se llevaría a cabo, se los aseguro, si no hubiese visto la cantidad de cosas positivas que tiene el fútbol boliviano. Desde que llegué, lo único que fui observando fueron las ganas de aprender de los chicos y de las ganas de mejorar que tienen los profesores”, señaló Diego Griffa.

El argentino aseguró que tuvo oportunidad de observar a otros clubes y también destacó las inquietudes de mejorar, puesto que se cuenta con jugadores que muestran características adecuadas para llegar a formar parte de la Primera División.

Griffa resaltó también la infraestructura con la que se cuenta en Cochabamba, por lo que consideró que sólo falta “generar un cambio de mentalidad muy importante”.

El argentino señaló que se debe trabajar en cuatro aspectos fundamentales y que son claves en la etapa formativa.

“El futbolista para jugar en una Primera División ya no tenía que tener técnica solamente, sino que tenía que ser rápido y fuerte. Ahora, en esta nueva era futbolística, se pide un elemento más, que es el psicológico. Si nosotros no preparamos a los juveniles en esas cuatro herramientas, ellos no tendrán acceso a la Primera División”, sostuvo.

Por su parte, el titular del cuadro popular apuntó a que este trabajo responde a los lineamientos de la entidad federativa que también busca mejorar en este aspecto.

“Es una prioridad y un objetivo importante para la FBF poner énfasis, empeño y trabajo en divisiones menores. En eso estamos trabajando, Aurora siempre lo ha hecho, saliendo campeón en todas las categorías, pero eso quedaba ahí, lo que queremos ahora es un enlace con el primer plantel, como se ha estado dando en nuestro equipo”, dijo.

Jorge Griffa tiene previsto llegar a Cochabamba el próximo 4 de noviembre para comenzar con la labor en Aurora y en otros clubes del ámbito local.

FERRUFINO CONTINÚA PROBANDO VARIANTES

El técnico de Aurora, Marcos Ferrufino, probó ayer un par de cambios en el equipo titular que presentará el domingo (15:00) para recibir a Bolívar en el estadio Félix Capriles.

La principal duda que tiene el estratega orureño está en el lateral izquierdo, donde probó con el ingreso de Juan Pablo Sánchez y con Luis Barbosa.

El resto del equipo no tuvo mayores cambios respecto al once que presentó ante Oriente Petrolero, sin embargo, el once titular se definirá hoy.

El entrenamiento de la jornada previa se realizó a puertas cerradas en el principal escenario de Cochabamba.