Ministerio de deportes conozca las luces y sombras de cinco años de vida institucional

El 22 de enero de 2014, mediante el Decreto Supremo No 1868, se creó el Ministerio de Deportes. A pocos días que cumpla cinco años de gestión, conozca los pros y los contras de la institución que fue implementada para llevar al deporte nacional a mejores sitiales y las perspectivas a corto y largo plazo.

Tito Montaño fue posesionado al mando de esta cartera en 2014 y desde entonces fue ratificado año tras año en el cargo.

Según Montaño, uno de sus principales logros en estos cinco años es la promulgación de la nueva Ley del Deporte 804 y su reglamentación.

“Lo más destacado es tener una ley y un reglamento acordes a la necesidad del deporte actual y a la realidad del Estado Plurinacional. Antes de la promulgación de la antigua ley, teníamos una norma que tenía más artículos derogados, entonces era necesario aprobar una que reglamente a las instituciones deportivas públicas como privadas”, sostiene Montaño.

Esta nueva ley como toda norma, según el presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arze, tiene aspectos positivos y negativos.

Arze sostiene que el “hecho de que ley no estipule un monto específico de recursos que debe aportar el Estado al deporte es demasiado tenue”. A su entender debe asignarse una partida o como en la antigua norma determinar un porcentaje del presupuesto general.

Más allá de esta observación la nueva normativa que rige al deporte nacional fue resistida por diferentes sectores, sobre todo por la fiscalización que el Estado realizará a las instituciones. Pese a ello, fue promulgada y está en vigencia.

Después de más de dos años de la promulgación de la ley, el Ministerio de Deportes aún atraviesa por varias dificultades para que las federaciones nacionales y, por ende, las asociaciones sean parte del sistema deportivo, porque a la fecha ninguna logró terminar todos los trámites para inscribirse en el Registro Único y así recibir el apoyo económico necesario. Situación que se convierte en la mayor sombra de estos cinco años de gestión, porque el deporte de alto rendimiento no tuvo la atención necesaria por parte del Estado.

“Se quiere hacer un registro y se atribuye a las federaciones que no se han inscrito y ese es el motivo para no dar apoyo”, dijo Arze. Señaló que existe “una burocracia excesiva en el interior del Ministerio”, donde además hay “gran cantidad de inversión en personal rentado, que debilita el accionar de los atletas de alto rendimiento que no tienen el apoyo para la alta competencia”.

Arze puso como ejemplo que para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 el COB solicitó al menos 2 millones de dólares, pero sólo entregó alrededor de 400 mil dólares. “No existe el apoyo real al deporte de alto rendimiento no solamente con respecto a las federaciones afiliadas al COB, sino a todas”, dijo.

En contrapartida, Montaño aseguró que en el país “nunca existieron instituciones deportivas debidamente organizadas y que tengan la representatividad de la mayoría de los departamentos del país, que incluso vivieron en conflicto interno” y esa situación no fue después de la promulgación de la ley sino desde siempre.

La autoridad explicó que desde su cartera se brindaron todas las facilidades para que las federaciones logren su inscripción en el Registro Único, como por ejemplo el año pasado se promulgó un decreto supremo para facilitar que los trámites de las federaciones no se estanquen por la transición que existe entre lo que era el Ministerio de Autonomías y el ahora Viceministerio de Autonomías.

“Pese a esa facilidad se ha solicitado a las federaciones que puedan remitir sus documentos al Ministerio para que puedan coadyuvar en el trámite, pero tampoco tuvimos una respuesta, por lo tanto, vemos que no existe interés de regularizar su situación legal”, aseguró, aunque desde las federaciones todas las voces señalan que encontraron muchas trabas para realizar los trámites.

Entretanto, las mayores luces de la gestión del Ministerio de Deportes están vinculadas con la formación y masificación del deporte.

“Se debe destacar la mejor organización de los Juegos Plurinacionales y también los Juegos Suramericanos, en el que demostraron que tienen capacidad de gestión, apoyados por el extranjero, pero fueron unos grandes juegos”, explicó Arze.

Tanto Arze y Montaño resaltaron que ahora el país cuenta con los Centros de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed), como legado de los Juegos Suramericanos, que deben servir para lograr un cambio importante en el futuro.

Otros programas que son considerados un éxito es la participación de Bolivia en los Juegos Sudamericanos Escolares y las Carreras Pedestres 10K que masifican la práctica de este deporte.

betty_dep2_los_tiempos.jpg Uno de los legados de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed). LOS TIEMPOS

MÁS DATOS

Este año reducen el presupuesto

De acuerdo a la prensa paceña al Ministerio de Deportes el 2018 se le asignó más de Bs 45 millones y para este año el presupuesto designado será más de Bs 40 millones.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, se rehusó a brindar los datos oficiales, porque este próximo viernes 18 de enero en La Paz se realizará la rendición de cuentas de su cartera, en la que explicará en detalle cómo se invirtieron los montos en el 2018 y el presupuesto del 2019.

betty_dep5_los_tiempos.jpg Carolina Ocampo, atleta que dio positivo en control antidoping. LOS TIEMPOS

PROYECTO

El antidoping es un tema pendiente

Aunque el Ministerio de Deportes empezó con la construcción de un sistema de antidoping en la cartera gubernamental, aún falta mucho trabajo por hacer en el tema.

“Un tema aún pendiente es que en el país todavía no se tiene un sistema de antidopaje. Ahí tuvimos un fuerte problema, perdimos una de medalla de plata y otra de bronce en los Juegos, porque no existe un tema de prevención ni de control y fiscalización. Se debe crear una ONAD”, dijo Marco Arze.

betty_dep4_rochaa.jpg Miles de personas son parte de las Carreras 10K del Gobierno JOSÉ ROCHA

APUNTE

Bolivia en unos Juegos Paralímpicos

Bolivia tiene otro desafío: lograr la participación en unos Juegos Paralímpicos, por tanto, se tiene la mirada puesta en Tokio 2020.

De acuerdo al Ministro de Deportes, gracias a los convenios que se tiene con la Embajada de Japón, no sólo se apoyará en la preparación de los deportistas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sino que se impulsará la presencia de deportistas bolivianos paralímpicos en su primera participación en un evento de estas características a nivel olímpico.

betty_dep3_abi.jpg Santa Cruz campeón de los Plurinacionales ABI

Bolivia quiere ser sede de los Panamericanos 2027

Cuando en 2014 fue creado el Ministerio de Deportes tenía varias tareas asignadas, entre ellas la organización de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, sede que se consiguió en diciembre de 2013. Esta tarea tuvo muchos inconvenientes pero al final fueron calificados como los mejores de la historia. Ahora el Estado y el Ministerio de Deportes se marcaron una nueva meta, conseguir la sede de los XX Juegos Panamericanos 2027.

El Comité Olímpico Boliviano (COB) ya envió la solicitud oficial a PamSport para que el país organice la vigésima versión de los Juegos.

Mientras tanto, el Ministerio y el COB tienen otras misiones en frente, como la participación de Bolivia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el que se pretende mejorar la vigésima posición de Toronto 2015 en el que se logró tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

Al frente también está la organización de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020.