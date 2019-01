Chávez impone nuevo récord nacional en maratón

La fondista boliviana Tania Chávez impuso un nuevo récord nacional en la prueba de maratón, durante su participación en la Maratón Chevron Houston, que se desarrolló el domingo pasado en Texas, Estados Unidos.

Chávez finalizó en el puesto 27, con un tiempo de dos horas 43 minutos y 24 segundos (2h43’24”), marca con la logró batir el récord anterior, que le pertenecía a Rosmery Quispe, que el 17 de abril de 2016, en la Maratón de Hamburgo, Holanda, hizo un registro de 2h43’47”.

La Maratón Chevron Houston fue ganada por Biruktayit Degefa (02h23’28”) de Etiopía, seguida por Belaynesh Fikadu (02h26’41”) y Meseret Belete (02h26’56”). Entre las latinoamericanas, Angie Orihuela, de Colombia, fue duodécima (2h37’17”), y la mexicana Angélica Espinoza fue vigésima (2h41’59”).

Para Chávez esta es su segunda experiencia en la prueba de maratón, después que en octubre de 2017 lograra un tiempo de 2h52’07” en Frankfurt, Alemania. A inicios de diciembre de 2017, Chávez logró ganar la media maratón nocturna en Cancún, México, con un tiempo de 1h21’00”.

“Me sentí bien, comenzamos a 2 grados, con bastante frìo y algo de viento, pero encontré un grupo con el que me pude ir mucho tiempo acompañando y turnando para hacer el trabajo. Ya después, dije voy a dejarme llevar y ver qué pasa, y quedé bastante asombrada, mi meta era batir los 2:50 y durante la carrera el grupo quería hacer 2:45, y como me sentí bien me atreví a irme con ellos”, dijo Chávez.

La atleta, que vive en México por temas de trabajo, no descarta la posibilidad de competir en otra maratón, de momento se concentrará en mejorar la técnica en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, que es su fuerte.

En esta prueba, Chávez logró el cuarto lugar en el Campeonato Iberoamericano en Trujillo, Perú, en 2018. Además, es dueña del récord nacional con 10’11”01 y su objetivo es lograr la marca mínima para los Juegos Panamericanos de Lima.