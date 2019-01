Squash inicia calendario nacional en Cochabamba

Con la presencia de 67 deportistas el jueves inició el Primer Campeonato Nacional de Squash, en las canchas del Country Club Cochabamba. El evento deportivo finalizará mañana.

Este campeonato reviste de importancia porque tiene carácter clasificatorio para el torneo Sudamericano categoría mayor Brasil 2019, y además servirá como entrenamiento para los deportistas infanto-juveniles que competirán en el Sudamericano Junior Cochabamba 2019, que se desarrollará en febrero, en Cochabamba.

Este nacional también es preselectivo para los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020, motivo por el que hay gran convocatoria.

La Federación Boliviana de Squash informó que durante el campeonato se disputarán un total de 196 partidos en las 17 categorías convocadas, en varones: primera, segunda, tercera, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, ejecutiva y dobles; mientras en damas: primera, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y ejecutiva.