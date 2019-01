Cochabamba gana el primer nacional de squash

Cochabamba conquistó la copa del primer nacional de squash, que se desarrolló el fin de semana en las canchas del Country Club.

Los deportistas vallunos sumaron un total de 2.109 puntos, tras lograr un total de cinco títulos nacionales. El segundo lugar fue para Potosí con 810 unidades; mientras que Santa Cruz completa el podio con 739.

La planilla se completa con Chuquisaca (713), Oruro (520), Tarija (44) y La Paz (0).

Para Cochabamba los ganadores fueron: Cristhian Roldan y Gabriel Torrez en dobles, Gabriel Torrez en Sub 19, Cristhian Roldan en Sub 17 y Norka Claros en Ejecutiva.

Los otros ganadores nacionales son: Alejandro Fuertes (Sub 19, Potosí), Demian Ocampo (Sub 11, Potosí), Alvin Ríos (Sub 13, Oruro), Francisco Álvarez (Sub 15, Chuquisaca), José Quintanilla (Tercera, Santa Cruz), Jheison Padilla (Segunda, Santa Cruz), Francisco Lalama (Primera, Potosí) y Luis Suárez (Ejecutiva, Santa Cruz).

El deporte los unió

Franco Camacho, de la categoría segunda y Gabriela Delgadillo, de la primera, se conocieron gracias al squash y su amor por el deporte los unió más. El sábado se comprometieron.