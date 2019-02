San Martín y Olympic dirimen el título de la Liga Promocional de voleibol rama femenina

El clásico del voleibol cochabambino se reedita hoy. Así es, Olympic y San Martín volverán a verse las caras, esta vez en el encuentro por el título de la decimosexta versión de la Liga Promocional rama femenina, que se disputa en el coliseo José Villazón Peredo.

San Martín llega invicto a la contienda tras superar ayer a CBA de Santa Cruz con un contundente 3-0, con parciales de 25-23, 25-16, 25-19, en una hora y 12 minutos de juego.

Por su parte, Olympic doblegó a su par Albert Einstein en el último partido de la penúltima jornada del certamen nacional.

El cuadro olimpista superó con un concluyente 3-0 (27-25, 25-19, 25-21) a su rival para citarse con San Martín en la final del campeonato. El clásico cochabambino de esta categoría comenzará a las 21:00 de hoy en el escenario de la avenida Costanera.

El equipo santo no podrá contar en el banquillo con su entrenador Edson Pérez, porque es adventista, por lo tanto se abstiene de realizar este tipo de actividades en viernes, después de la puesta del sol, y también el sábado.

Ayer, en otro partido de la penúltima fecha, Tigres (Lpz) venció 3-0(25-12, 25-13, 26-24) a la U cruceña.

Hoy juegan: U cruceña vs CBA (18:00), Albert Einstein VS Tigres (19:30), San Martín vs Olympic (21:00).