Los torneos de selecciones ya no serán maratónicos

El director de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo, aseguró ayer que la disputa de los torneos cortos de selecciones en el país continuarán, pero con la variante de que se ampliarán los días de competición.

Según el directivo, esto permitirá además a los elencos gozar de un mayor descanso entre partido y partido, situación que evitará la típica “competición maratónica”.

“La idea era organizar torneos de largo aliento y de forma mixta (entre selecciones y clubes profesionales), pero los presidentes de asociaciones dijeron que no es productivo, porque tampoco hay competencia. Se decidió jugar de manera separada y los dos mejores juegan semifinales y finales. Ya no serán campeonatos tan cortos, de una semana, serán dos y se jugará pasado un día para que no sea maratónico”, explicó Aramayo.

En la gestión 2018 la FBF incorporó torneos mixtos con la participación de selecciones departamentales y clubes de la División Profesional en las diferentes categorías, empero el gasto que implica fue una de las causas para volver al sistema de antes, pero con algunas variantes.

Según el calendario de competencias 2019 de la División Aficionados, el primer campeonato es el nacional de selecciones Sub-15 varones, que se desarrollará en el trópico desde el 12 de mayo.

Asimismo, el Sub-7 (1 de julio), Sub-9 (1 de julio) y Sub-11 (6 de julio) varones se jugarán también en el trópico, siendo así que los recintos de esta región tendrán la funcionalidad del caso.

Posteriormente, el Sub-13 varones se desarrollará en Santa Cruz (18 de septiembre), mientras que el Sub-16 femenino se competirá en Cochabamba (2 de septiembre). Tarija albergará el Sub-19 femenino (7 de octubre) y finalmente el Sub-18 varones tendrá lugar en Pando (28 de noviembre).

“En los torneos participarán las nueve selecciones departamentales y Litoral. Se ha determinado que todos los futbolistas que participen deben tener registro de inscripción”, acotó el dirigente de la federación.

Nacional B

El proyecto para establecer una Segunda División en Bolivia goza del apoyo y respaldo de las asociaciones, mas su aprobación aún debe pasar por manos del Consejo Superior.

De acuerdo a la versión de Aramayo, este torneo se jugará a lo largo del año (2020) y serán parte los nueve campeones departamentales de 2019, además del último descendido de la División Profesional de este año.