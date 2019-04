MacLean prosigue gira de dos meses en el PGA de golf

El golfista boliviano Sebastián MacLean iniciará este jueves una gira de dos meses en el PGA Tour Latinoamérica, iniciando en Buenos Aires, Argentina, antes de proseguir con el exigente calendario por diferentes circuitos internacionales.

“Me siento muy emocionado por ya tener todo este tiempo para competir porque no cabe duda que volver a jugar después de tanto tiempo lo sentí, pero me fui con muy buen sabor porque a pesar de no tener los resultados ideales (en Panamá, donde no pudo pasar el corte) me sentí muy bien dentro de la cancha especialmente en los últimos hoyos”, dijo MacLean, mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo a la agenda del golfista y donde también asiste el valluno José Luis Montaño, este es el orden de torneos a disputarse desde el jueves: