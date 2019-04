LSBB arranca en tres sedes con el objetivo Libobásquet

Potosí, La Paz y Llallagua iniciarán entre hoy y el viernes la primera fase de la Liga Superior del Básquetbol Boliviano (LSBB) 2018, con la misión de consolidar el ascenso a la temporada 2019 de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet).

Pese a algunos cambios y abandonos de último momento, la serie A comenzará hoy en coliseo Ciudad de Potosí con la participación del organizador Nacional Potosí, el principal candidato a ganar su grupo la plaza para la Libobásquet.

Su rival será el también potosino San Juan Básquetbol, que cambió del grupo C al A por un tema logístico. Será el partido de fondo. A primera hora (19:00) se medirán Universitario de Sucre Vs. Titanes de Yacuiba. El quinteto quillacolleño de Universitario Junior tendrá descanso hoy.

La serie B, que debía comenzar hoy en Santa Cruz se aplazó para mañana, además de cambiar sede (ahora se jugará en La Paz) y el abandono confirmado del cruceño Junior Politécnica. Ahora, el grupo B tendrá a Kinwa (LPZ), Aremis (ALT), Libertad (TRJ) y Real Montero (SCZ).

El grupo C comenzará el viernes con los dos planteles de Llallagua como anfitriones. Amistad e Ingavi buscarán el ascenso a costa de Deportivo Crecer (QLLO) y Boston (ALT). Ingavi debía jugar en el grupo A, empero argumentó distintos asuntos relacionados a la logística y costos de traslado ante la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), derivando así en su cambio de grupo.

Una vez finalizada la fase de grupos, los dos mejores de cada serie avanzarán al hexagonal final a jugarse en una sola sede. El campeón de este reducido ascenderá directamente a la Libobásquet 2019. No habrá ascenso/descenso indirecto en este año.