Zorrilla aspira a ser jugador profesional

José Ignacio Zorrilla Prudencio (Premio Kanata 2018), el destacado basquetbolista, integró la selección nacional Sub-17 en el campeonato Sudamericano realizado en 2017 en Lima, Perú, fue campeón nacional con la selección cochabambina en varias oportunidades y con los equipos de La Salle-Olympic y San Simón, con el colegio La Salle en los Juegos Plurinacionales, además jugó en la Libobasquet con San Simón. Ahora aspira a seguir sumando más lauros en el deporte de la canasta y para ello entrena con mucho tesón y disciplina, ya que su principal objetivo es ser jugador profesional y también integrar nuevamente las selecciones nacionales y vallunas.

- ¿Cuándo inicia su carrera de basquetbolista?

- El baloncesto fue un deporte que me gustó desde muy pequeño y por eso mi padre me afilió a mis seis años (2007) en la categoría baby (seis a ocho años) en el club La Salle-Olympic. Mis compañeros fueron Esteban Covarrubias, Vinicio Magne, Andrés Calvimontes y otros y mi entrenador fue Juan Carlos Berutti.

En la temporada 2009 pasé a la categoría pre-mini y cuando tenía 12 años a la categoría mini, me clasifiqué campeón de la categoría pasarella en los torneos apertura y clausura de la asociación local.

Con La Salle-Olympic, durante mi etapa formativa, logré la corona departamental de la categoría infantil y ocupé el tercer puesto en la categoría cadetes de los torneos apertura y clausura en 2014.

- ¿Cuándo decidió cambiar de equipo?

- Fue en 2016 que pasé a militar en el club San Simón (tenía 15 años) y mi entrenador desde entonces fue Sandro PatiñoS.

Ese año, logramos el subcampeonato en la categoría cadetes y el título en la juvenil en los torneos apertura y clausura de la asociación local.

Posteriormente, fui campeón de primera de honor en el apertura y subcampeón en el clausura de los torneos locales a mis 17 años.

Retuve la corona del torneo local 2018 en la categoría juvenil y primera de honor.

Mis compañeros de equipo fueron Andrés Trujillo, Dunay Zurita, Carlos Castellon, Jeisson Guillén, José Ayala y Sergio Herbas.

- ¿Cuándo debutó en la selección valluna?

- En la temporada 2015 integré por primera vez la selección cochabambina que participó en el campeonato nacional Sub-15 realizado en Sucre, Chuquisaca.

En 2017 jugué con la camiseta albinegra logrando el cetro nacional de la categoría Sub-16 en el torneo que se realizó en Quillacollo y de la Sub-17 en Tarija, cuando ocupamos el tercer puesto que era clasifictorio para los Juegos Odesur del año pasado que se realizaron en Cochabamba. Mis compañeros fueron Joaquin Zorrilla (mi hermano), Vinnizio Magne, Cedrick y Yurguen Pariente, Mateo Arroyo. El técnico fue Edwin Cazorla.

- ¿Vistió la casaca de la selección nacional?

- Sí, en el campeonato sudamericano de la categoría Sub-17 que se realizó en Lima, Perú, del 15 al 21 de julio 2017, juntamente con Lázaro Chapottin, Álvaro Pereyra, Agustín Carreón, Luis Almazan, Gustavo Calvo y Arnold Pérez. El entrenador fue Giovanni Vargas.

- ¿Jugó en los Juegos Plurinacionales?

- Fui subcampeón de los Juegos Deportivos Plurinacionales de nivel primario con el colegio La Salle en Warnes, Santa Cruz en 2014, cuando tenía 13 años. También logré la corona de la categoría Sub-14 en Tupiza, Potosí, en 2015 y el quinto puesto en los Plurinacionales de secundaria que se realizaron en Chapare el año pasado con el colegio La Salle.

- ¿Qué año jugó por primera vez en la Libobasquet?

- Debuté en la Liga Nacional de Baloncesto con mi club (San Simón) el 9 de junio de 2017 (tenía 16 años) en el partido frente a Vikingos en el coliseo Guadalquivir de la ciudad de Tarija.

Mis compañeros de equipo fueron Diego Olguín, Christian Camargo, Pedro Gutiérrez, Axel Veizaga, Esteban Covarrubias y Ricardo Covarrubias.

Logré el cetro del torneo Copa de Campeones, organizado por el Ministerio de Deportes, con el colegio La Salle el 5 de abril de este año.

- ¿Cuánto tiempo entrena?

- Practico cuatro a cinco horas diariamente de lunes a viernes (preparación física y técnica) cuando no jugamos partidos en algún torneo nacional o local, en el coliseo de la Universidad de San Simón o Grover Suárez de la avenida Costanera.

- ¿En qué puesto juega?

- Me gusta jugar de base o ayuda base, que es la posición en la que más rindo en la cancha.

Actualmente mis entrenadores en el club San Simón (UMSS) son Sandro Alberto Patiño y Abel García Olmos, también me dirigió Ariel Herbas.

- ¿Qué significa el baloncesto para usted?

- Es un camino de mucho sacrificio, trabajo y dedicación para llegar lejos, es un estilo de vida que te ayuda a encaminarte por el buen camino, para mí el deporte es salud mental y física que te ayuda a realizarte como persona, te enseña un sinfín de valores, como disciplina, constancia, responsabilidad y honestidad.

Sigo a muchos personajes relacionados con el baloncesto, como LeBron James, Luka Doncic, Steph Curry, Facundo Campazzo, pero sin duda alguna a Manu Ginobili que es un ejemplo de vida para mí, las enseñanzas que nos deja las sigo de cerca y voy para ese camino. El baloncesto es algo que me disfruta hacer y quiero seguirlo haciendo durante gran parte de mi vida.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que formaron parte de mi crecimiento deportivo y como persona en especial a mis padres Richard y Claudia por todo el apoyo económico y moral que me han dado en el baloncesto durante 12 años en los cuales me enamoré de este deporte, sin duda alguna.



FICHA PERSONAL

José Ignacio Zorrilla Prudencio

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 2001

Lugar: Cochabamba

Padres: Richard y Claudia

Hermano: Joaquín Alfredo

Posición: Base o ayuda base

Deportes: Baloncesto

TENGO PLANES MUY AMBICIOSOS PARA EL FUTURO

“Actualmente, la verdad es que me pongo a pensar mucho en el ‘qué quiero llegar a ser’ y sólo puedo sacar una conclusión, seré lo que empiece a cambiar el día de hoy.

Hoy por hoy, creo que soy lo que quería ser ayer, cuando era niño, cuando me picó el mosquito del básquet y lo sigue haciendo.

Me puse las metas, el techo bien arriba porque creo que tengo la capacidad de alcanzarlo, porque creo que Dios bendice mi camino y le agradezco mucho. Me gustaría estudiar algo relacionado con la innovación del mundo en temas físicos como ingeniería civil o comercial.

También me proyecto como deportista, porque es algo que me gusta, creo que el deporte y el estudio pueden ir de la mano y trabajo en ello. Me gustaría salir del país en el futuro para poder llegar a ser un basquetbolista profesional y un buen profesional, sobre todo en lugares donde encuentras ambas cosas en Argentina, Brasil, Estados Unidos o Europa. Estoy preparado para las oportunidades que se me presenten.

En el baloncesto San Simón es mi segunda casa y me siento inmensamente feliz con el grupo, con el entrenador y la exigencia que nos ponen es altísima”, dijo Zorrilla.

DT: “IGNACIO SE PROYECTA PARA JUGAR EN LA LIGA ARGENTINA”

“José Ignacio es el jugador de la nueva generación con mayor proyección que he podido formar en estos últimos años. Veo que tiene un gran futuro, en el que es importante remarcar el detalle de que es un jugador base con una buena envergadura física, con una estatura de 1,88, con proyección a crecer algo más. A un mediano y largo plazo, por la madurez que está adquiriendo a su corta edad, lo veo como un jugador que puede calificar a un DNA de la liga argentina y sería un orgullo que pueda lograrlo por la disciplina, entrega y el amor que le tiene al básquet y a su club. Debo recalcar sobre todo la disciplina que tiene, porque realmente ama lo que hace. A un plazo más cercano pienso que José Ignacio (Nacho) junto a sus compañeros Guillén, Trujillo, Freyre y Poni puedan ser los puntales para volver a la Libobasquet y mostrarse como una nueva generación, encabezados por

Nacho que comanda el barco, que ordena, pone la línea dentro el campo de juego, es un buen líder y espero que todo salga como yo estoy proyectando.

Deseo sobre todo que siempre sea un jugador humilde, que nunca se agrande, esto le ayudará a crecer más, porque talento, clase, niveles de conocimiento en el baloncesto, actitud los tiene de sobra.

Esta es una valoración, un pantallazo del que doy acerca de su futuro a un mediano, largo y corto plazo”, dijo su técnico, Sandro Alberto Patiño Sánchez.