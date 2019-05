Agenda deportiva

Viernes 24:

Santa Cruz y Tarija van por el título de la Sub-15

El tenista boliviano enfrenta hoy al italiano Stefano Travaglia por el boleto a semifinales en singles. Mañana va por el pase a la final en dobles.

Sede: Cefed, Villa Tunari

Hora: 14:00

Clausuran vigésimos Juegos Humboldt



Hoy se baja el telón de los Juegos que coronó al colegio alemán de Quito. Andino Bogotá es subcampeón.

Escenario: Federico Froebel

Hora: 16:00

Tres partidos por el Apertura de voleibol



San Martín vs Independiente, Universitario vs Albert Einstein, en damas; Olympic vs EMI, en varones, se enfrentan por primera de honor.

Coliseo: José Villazón Peredo

Hora: Desde las 19:00

Real y Pari cierran el torneo Apertura



La contienda entre potosinos y cruceños se disputará en la Villa Imperial con el arbitraje del réferi paceño Jhonny Visaluque.

Escenario: Víctor Agustín Ugarte

Hora: 20:00

Sábado 25:

En marcha la 5ta versión de Desafío Melgarejo

Un total de 460 ciclistas competirán en la carrera que se desarrolla en el valle alto.

Salida: Hotel Kaluyo

Hora: 7:00

Continúa el torneo de fútbol 8 de la FSTPC

El equipo de Los Tiempos enfrentará a Sindicato Deportivo por la cuarta fecha del torneo.

Escenario: Cancha Los Incas

Hora: 14:00

Arranca el torneo Tunari Junior Open



El certamen internacional congrega a tenistas de las categorías 14, 16 y 18 años.

Escenario: Club Tenis Cochabamba

Hora: 9:00

Eligen a Miss y Mister Bolivia en Tarija



Fisicoculturistas de todo el país se reúnen en la capital chapaca en busca del máximo galardón.

Escenario: Coliseo Luis Parra

Hora: 10:00

Copa Federación de Adiestramiento



Jinetes y amazonas de la capital oriental compiten en el concurso que organiza la asociación de deportes ecuestres de Santa Cruz.

Escenario: Club Hípico Santa Cruz

Hora: 10:00

Domingo 26:

Carrera de motos en circuito Quintanilla