Federer y Djokovic pisan los octavos en Australia, Del Potro y Sharapova eliminados

MELBOURNE |

Por la vía rápida, Roger Federer (N.2) y Novak Djokovic (N.14) alcanzaron hoy los octavos del Abierto de Australia, en una jornada en la que se despidieron el argentino Juan Martín Del Potro (N.12) y la rusa Maria Sharapova.

Federer batió al francés Richard Gasquet por 6-2, 7-5 y 6-4. Fue la 17ª victoria de Federer en 19 duelos ante Gasquet, cuyo último triunfo data de 2011. Desde entonces el suizo ha ganado 22 sets consecutivos.

"¿Qué marcó la diferencia? Quizás que yo continué más ofensivo que él, quizás que yo protegí mi servicio mejor", señaló el suizo, autor de 12 saques directos y que defiende título en Melbourne.

Federer jugará por un puesto en cuartos con el húngaro Marton Fucsovics, 80º de la ATP, que batió al argentino Nicolás Kicker; 6-3, 6-3 y 6-2.

Fucsovics, de 25 años, se convirtió en el primer jugador de su país en los octavos de un Grand Slam desde hace 34 años.

Chung puede con Zverev

Antes también resolvió en tres sets Djkovic, que batió al español Albert Ramos (N.21); 6-2, 6-3 y 6-3.

En la ronda precedente, con condiciones de calor excesivo, el serbio había perdido un set frente al francés Gael Monfils. Este sábado se mostró más seguro ante el 22º mundial, por la noche y con una temperatura agradable.

Su sola preocupación fue un tiempo muerto médico que pidió en el segundo set para recibir una masaje en la parte baja de su espalda. Pero la interrupción no le impidió continuar al mismo ritmo para imponerse en 2 horas y 21 minutos.

"No fue tan fácil, hizo falta que peleara por ganar los puntos porque él devuelve muchas bolas, pero estoy contento por mi nivel de juego", dijo el serbio.

"Los partidos van a ser más duros a partir de ahora, Chung logró una gran victoria ante Alexander Zverev, que hizo una gran temporada en 2017", añadió.

Djokovic se refería al surcoreano Chung Hyeon, de 21 años y 58º de la ATP, que sorprendió al alemán Alexander Zverev, de 20 y cuarto favorito, en cinco sets (5-7, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 y 6-0), en un duelo entre dos de los tenistas llamados a tomar el relevo.

También cayó Del Potro, ante el checo Tomas Berdych (N.19); 6-3, 6-3 y 6-2.

Dos veces semifinalista en Australia (2014 y 2015), Berdych jugará por una plaza en cuartos ante el italiano Fabio Fognini (25º).

Halep sobrevive a un maratón

Del Potro, que compitió en el Abierto de Australia por primera vez desde 2014, nunca tuvo opciones ante un Berdych muy inspirado al servicio (20 aces). Además el checo le dobló en golpes ganadores (52 frente a 26).

No dio pie a la sorpresa el austríaco Dominic Thiem, quinto cabeza de serie, que pasó a octavos derrotando al francés Adrian Mannarino; 6-4, 6-2 y 7-5.

En categoría femenina la rumana Simona Halep, N.1 mundial, salió victoriosa de un encuentro de 3 horas y 44 minutos frente a la estadounidense Lauren Davis; 4-6, 6-4 y 15-13.

"Estoy casi muerta. Ya no me quedan músculos y mi tobillo, no sé, porque ya no lo siento", dijo la jugadora de 26 años, que sufre desde primera ronda un ligero esguince en el tobillo, por lo que luce una protección. Ahora jugará ante la japonesa Naomi Osaka.

Además, en el partido más atractivo del día, entre dos antiguas número uno y ganadoras en Australia, Kerber (N.21), que logró el primer grande del año en 2016, venció a Sharapova, que lo consiguió en 2008, con gran autoridad por 6-1 y 6-3.

Sharapova, que regresó a Melbourne dos años después de dar positivo en un control antidopaje, se mostró satisfecha, a pesar de perder en poco más de una hora (64 min.).

"Tomé buenos ejemplos para regresar de Federer, Nadal, Serena o Venus (Williams), que han seguido teniendo motivación a su edad", dijo la rusa de 30 años.