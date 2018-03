Mariana Zegada la revelación del tenis nacional

La tenista Mariana Zegada Osuna fue la revelación de la temporada 2017 producto de la destacada campaña que tuvo en el contexto nacional e internacional, circunstancia que la llevó a erigirse como la número 1 del país en la categoría 16 años y séptima en el ranking sudamericano.

El #1 conversó con la destacada tenista sobre su corta pero exitosa trayectoria.

¿Cuáles fueron sus logros más importantes el año pasado?

El haber realizado una buena campaña en el plano internacional y local, para ubicarme como la tenista No. 1 de Bolivia y la séptima a nivel sudamericano, superando a muchas jugadoras de buen nivel de otros países.

A nivel internacional fui campeona en dobles y subcampeona en singles en la Copa “El Sauce” y segunda en la Copa Bupa que se disputó en Córdoba, Argentina, el año pasado. Fui semifinalista en singles y dobles en Asunción Bowl, en Paraguay.

En nuestro país logré el cetro en singles y el segundo lugar en dobles en el torneo “Chuquiago” en La Paz, y en el Patuju en Santa Cruz. Conquisté la corona en el Guadalquivir Open en Tarija; semifinalista en singles y dobles en el campeonato “Cóndor de Plata” que se jugó en Cochabamba. Todos estos eventos internacionales fueron organizados por la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) y espero mejorar mi nivel para lograr más títulos para Bolivia en los torneos de este año.

Fui campeona nacional en los seis torneos G1 y G2, disputados en Santa Cruz, Tarija, La Paz y Cochabamba, además de ser primera en el Master Ga y los cetros a nivel departamental.

¿Quiénes son sus entrenadores actualmente?

Trabajo en las canchas del Club Tenis Cochabamba bajo la dirección de técnicos de primer nivel, como Mauricio Soliz, Daniel Miranda y Gustavo Espíndola, mi preparador físico es Fernando Vera.

Yo di mis primeros pasos en el deporte blanco cuando tenía seis años (2009) en la escuela del Club Tenis Cochabamba, siguiendo los pasos de mi papá y mi hermana. Aprendí a jugar, luego entrené con mucha responsabilidad y disciplina para lograr el nivel técnico y físico que tengo a la fecha, y mi objetivo es superarme más para buscar la corona en los próximos eventos internacionales, nacionales y departamentales, ya que debo defender mi condición de No. 1 a nivel nacional y local, y escalar en el plano internacional.

¿Quiénes son sus compañeras actualmente?

Entreno junto a jugadoras de primer nivel, como France Antezana, Gabriela Cortez (N1 en 14 años en Sudamérica), Paola Cortez, Valeria San Miguel y otras, con quienes desarrollo una sana competencia y hay compañerismo ante todo, ya que todas tenemos una misma meta: conseguir nuevos lauros para Bolivia y Cochabamba.

¿Cuánto tiempo entrena al día?

Me preparo tanto en la parte física como técnica dos a tres horas diarias (seis días a la semana), bajo la atenta mirada de mis entrenadores. Además, el practicar CrossFIT (sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad) me permite mejorar mucho más para adquirir velocidad en mis desplazamientos en la cancha durante los encuentros que juego.

¿Qué planes futuros tiene?

Ser parte del equipo Bolivia en el campeonato sudamericano a realizarse en agosto de este año.

Pero mi mayor ambición es realizar una gira por Europa el próximo año, jugando diferentes campeonatos en varios países.

A largo plazo, continuar practicando el tenis que es el deporte que me apasiona, para llevar el nombre de Bolivia en alto y poder jugar a nivel universitario.

¿Qué otros deportes practica?

El fútbol de salón, que ya me dio la satisfacción de ser subcampeona en los Juegos Plurinacionales disputados en el Beni. Espero también seguir entrenando este deporte.

Finalmente, deseo agradecer al Centro Cultural Anglo Americano, ya que la directora y los profesores me dan todo su apoyo, concediéndome licencia para participar en los diferentes campeonatos internacionales y nacionales y eso me estimula mucho. Igualmente a mis padres, que me brindan su respaldo desde que empecé a practicar el tenis y el fútbol de salón.

FICHA PERSONAL

Mariana Zegada Osuna

Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 2003

Lugar: Cochabamba

Padres: José e Isabel

Hermanas: Daniela e Isabela

Deportes: Tenis, Fútbol de salón y CrossFIT

RANKING NACIONAL

Mariana Zegada (CBB) – 2.812 puntos France Antezana (CBB) – 2.540,75 Sofía Velarde (SRZ) - 1.986,50 Natalia Geraldine Salinas (SRZ) – 1.831,50 Valentina Ascarrunz (SRZ) – 1.574

RANKING SUDAMERICANO