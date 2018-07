Andy Murray confirma que estará en Wimbledon, pero asegura que irá “día a día”

Londres

El escocés Andy Murray, de regreso después de casi un año de ausencia por una operación en la cadera, anunció ayer que estará en Wimbledon la próxima semana, pero se mostró muy prudente respecto a su estado, afirmando que se lo tomará “día a día”.

Preguntado sobre su posible participación en Wimbledon ayer en una conferencia de prensa, el doble ganador del torneo en 2013 y 2016 respondió: “Sí, salvo que en los próximos días me despertase y no me sintiese bien. Debo ir día a día”.

“Evidentemente Wimbledon es especial para mí por numerosas razones. Es un poco raro llegar así al torneo este año”, prosiguió.

Murray, de 31 años, cayó en cuartos de final ante el estadounidense Sam Querrey el año pasado en Wimbledon, ya lesionado en la cadera. Operado en enero, regresó a la competición el 18 de junio en el puesto 156 del mundo.

En Queen’s perdió en su estreno ante el australiano Nick Kyrgios. En Eastbourne eliminó el lunes al suizo Stan Wawrinka pero perdió en segunda ronda ante su compatriota Kyle Edmund.

Murray se medirá en primera ronda de Wimbledon con el francés Benoît Paire.

Djokovic, reelegido

El serbio Novak Djokovic ha sido reelegido el viernes como principal referencia del Consejo de Jugadores de la ATP hasta 2020, anunció la Asociación de Tenistas Profesionales.

Djokovic, junto al sudafricano Kevin Anderson y al taiwanés Yen-Hsun Lu, han sido reelegidos en sus puestos del consejo hasta 2020.

Anderson y Lu actúan en representación de los jugadores en modalidad individual junto al holandés Robin Haase, los estadounidenses Sam Querrey y John Isner y el canadiense Vasek Pospisil.

En dobles, el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares han sido elegidos como cabezas más visibles de esta modalidad.

Este nuevo consejo se reunirá por primera vez en Nueva York antes del Abierto de los Estados Unidos.

El presidente de la ATP, Chris Kermode, apuntó que el Consejo de Jugadores ha desempeñado un “gran papel para el crecimiento de los jugadores en nuestro deporte”.

El deseo de Nadal

El tenista español Rafael Nadal explicó en rueda de prensa que “ojalá” se encontrara con el suizo Roger Federer en Wimbledon, aunque admitió que ahora mismo es algo en lo que se le hace “imposible pensar”, porque llega con una preparación escasa a la competencia.

APUNTE

Wozinacki logró su título 29

La danesa Caroline Wozniacki, número 2 del mundo, terminó con la resistencia de la joven bielorrusa Aryna Sabalenka en dos sets (7-5, 7-6 (7/5) para lograr ayer, el 29º título de su carrera.

Wozniacki, de 27 años, ganadora del último abierto de Australia, tuvo que tirar de su experiencia y sangre fría para repetir el triunfo que ya había firmado en 2009.