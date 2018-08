Serena Williams tras renunciar a Montreal: "Sentí que no era buena madre"

La tenista estadounidense Serena Williams confesó en su cuenta de Instagram que sus preocupaciones sobre la maternidad afectaron su rendimiento en el Torneo WTA de San José.

"La semana pasada no fue fácil para mí. No solo estaba aceptando algunas cosas personales difíciles, sino que simplemente estaba en un caos. En líneas generales, sentí que no era una buena madre" descargó la tenista en la red social.

La anterior semana Williams cayó ante la británica Johanna Konta por 6-1 y 6-0 en 52 minutos. Tras esta derrota decidió no asistir al torneo Premier 5 de Montreal, según explica el portal Infobae.

"Leí varios artículos que decían que las emociones después del parto pueden durar hasta 3 años si no se tratan. Hablando con mi madre, mis hermanas y mis amigos, supe que mis sentimientos son totalmente normales. Es totalmente normal sentir que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé", contó.

La exnúmero uno se tomó un descanso luego de dar a luz a su hija y volvió a las canchas a inicios de este año, pero su rendimiento fue en declive.

Williams señaló que quisiera estar mucho más tiempo con su hijo y que entiende a las personas que tienen que lidiar situaciones similares.

"Ustedes son los verdaderos héroes. Estoy aquí para decirles: si tienen un día o una semana difícil, está bien, ¡yo también!", manifestó.