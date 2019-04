Dellien queda al margen del ATP de Barcelona y baja al puesto 92

El tenista beniano Hugo Dellien quedó eliminado ayer en la primera ronda del certamen ATP Barcelona luego de caer 2-0 ante el alemán Jan-Lennard Struff. Además bajó 17 posiciones en el ranking de ATP, del 75 al 92.

Esta eliminación, tras haber superado el cuadro de clasificación, podría derivar en que el Tigre de Moxos baje aún más en el ranking ATP, lista que será revelada el próximo lunes.

Para Dellien, la gira europea continuará el próximo lunes 29 en el ATP 250 de Estoril en Portugal, como preparación para intervenir en Roland Garros (27 de mayo).

En cuanto al partido, Dellien batalló durante 52 minutos, pero no pudo superar al número 51 del ranking, quien impuso su juego por encima del boliviano.

En el primer set, Struff necesitó de 27 minutos para superar 3-6 a Dellien, quien a pesar de todo su esfuerzo en la cancha no consiguió repetir lo que hizo en la fase previa del torneo.

Ya para el segundo set, 25 minutos fueron suficientes para Struff, quien tampoco pasó mayores dificultades para ganar 6-1 a la raqueta número uno de Bolivia.

La victoria del tenista alemán supuso su clasificación a la segunda ronda, en la que aguarda el belga David Goffin (22 del ranking ATP).

En otros resultados, Diego Schwartzman (ARG) superó 2-1 a Yoshihito Nishioka (JAP), con parciales de 6-4, 2-6 y 6-4. Mientras Nicolás Jarry (CHI) se impuso 7-5, 4-6 y 6-4 a Marcel Granollers (ESP).

En el torneo de Barcelona, muchos de los tenistas de renombrada trayectoria buscarán asegurarse los 500 puntos en juego. Además de Goffin, también intervienen Rafael Nadal (ESP), Stefanos Tsitsitipas (GRE), entre otros.

DELLIEN APOYA A SCHWARTZMAN

Después de su incursión en el ATP de Barcelona, Hugo Dellien escribió ayer en su cuenta oficial de Twitter, pero no para referirse a su participación, sino para brindar su apoyo al argentino Diego Schwartzman y la seguidilla de partidos.

“Algo similar me pasó a mí que venía de un torneo en EEUU. Llegué la noche antes de la ‘qualy’, pase la ‘qualy’ y me pusieron al día siguiente, sin un día de descanso. Lo hablamos y nos dijeron ‘ya está programado así’. Hay decisiones que hacen pensar que no les interesan los jugadores”, escribió Dellien.

El reclamo de los jugadores sobre la falta de descanso es una constante, empero no hay cambios en la organización.