Fallece actor Jon Steuer

El actor estadounidense Jon Paul Steuer, conocido por su trabajo cuando era niño en “Star Treck: The next generation”, murió a los 33 años el pasado 1 de enero por motivos que se desconocen, dieron a conocer ayer medios locales. Steuer nació en 1984 en la localidad de Escondido, en California, y con 6 años interpretó a Alexander Rozhenko, hijo de Worf, en la famosa saga de ciencia ficción, aunque acabó decantándose por la música en su vida adulta, recoge la publicación Page Six.

Cientos de fans de “Star Trek” han publicado sus condolencias y tributos en internet, entre los que no ha faltado la archiconocida cita del señor Spock, que le han dedicado así: “Larga y próspera vida en los cielos”.

Sin dar detalles sobre la causa de su muerte, sus compañeros de la banda musical P.R.O.B.L.E.M.S., que Steuer integraba bajo el nombre artístico Jonny P Jewels, confirmaron su fallecimiento unos días después.