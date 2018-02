una noche de gala con alfombra negra y los mejores del cine

Los Bafta, los Premios de Cine de la Academia Británica, han entregado los galardones de su 71º edición.

Pese a que “La forma del agua” de Guillermo del Toro partía como favorita con 12 nominaciones, ha sido “Tres anuncios por un crimen” la ganadora del evento, haciéndose con cinco galardones a Mejor película, Mejor actriz para Frances McDormand, Mejor guión original, Mejor actor de reparto para Sam Rockwell y Mejor película británica.

La forma del agua, por su parte, se ha alzado con el Bafta a Mejor director, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora original.

En el resto de categorías, Daniel Kaluuya, protagonista de “Déjame salir”, ha conseguido el premio a Actor revelación. “Coco”, por otro lado, ha sido la elegida para hacerse con el galardón a Mejor película de animación y “La doncella” el de Mejor película extranjera. Por último, “I am Not Your Negro” ha sido la ganadora del Bafta a Mejor documental.

La alfombra roja se pintó de negro

Las actrices y actores que han acudido al evento han decidido seguir la estela de los Globos de Oro.

De esta forma, la alfombra roja se ha teñido de negro y algunas activistas se han paseado por ella acompañando a algunas intérpretes.

LOS GANADORES

Mejor película: Tres anuncios por un crimen

Mejor director: Guillermo del Toro (La forma del agua)

Mejor actor: Gary Oldman (Las horas más oscuras)

Mejor actriz: Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen)

Estrella en ascenso (voto del público): Daniel Kaluuya (¡Huye!)

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen)

Mejor actriz de reparto: Allison Janney (I, Tonya)

Mejor película animada: Coco (Disney-Pixar)

Mejor Película británica: Tres anuncios por un crimen

Mejor música original: La forma del agua

Mejor diseño de vestuario: El hilo invisible

Mejor documental: I Am Not Your Negro

Mejor película en lengua extranjera: The Handmaiden (Corea del Sur)

Mejor guion original: Tres anuncios por un crimen

Mejor guion adaptado: Llámame por tu nombre

Mejor fotografía: Blade Runner 2049

Mejor diseño de producción: La forma del agua

Mejor montaje: Baby Driver

Mejor maquillaje y peinado: Las horas más oscuras

Mejor sonido: Dunkerque

Mejores efectos especiales: Blade Runner 2049