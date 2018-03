Spielberg dice que "Time's Up" es un "momento decisivo" para la industria del entretenimiento

LONDRES |

El director de cine estadounidense Steven Spielberg mostró su apoyo al movimiento contra el acoso sexual "Time's Up" (Se acabó el tiempo) y dijo que se trata de un "momento decisivo" para la industria del entretenimiento.

El cineasta recibió ayer en Londres el premio Empire por toda su trayectoria y, al recogerlo, agradeció a la iniciativa "Time's Up" su labor en la lucha contra los abusos y el machismo, informan hoy los medios británicos

"Gracias, 'Time's Up'. Mi mujer Kate y yo estamos con la causa desde el principio. Esto es más importante que lo que ninguno de nosotros puede imaginar", manifestó el director, de 71 años.

Spielberg, que fue galardonado por toda su carrera en la capital británica en unos premios otorgados por el público, opinó que dentro de diez años "miraremos atrás y nos daremos cuenta del momento decisivo que estamos viviendo".

"Es extraordinario lo que está pasando", agregó, al tiempo que expresó su deseo de que esta iniciativa, respaldada por numerosas estrellas de Hollywood, "marque el final de cómo eran las cosas".

El director de "E.T" o "La lista de Schindler" ("Schindler's List") declaró que cree que "Time's Up" supondrá "un punto de no retorno" a las desigualdades en la industria cinematográfica.

Además de Spielberg, fueron premiados la actriz Daisy Ridley, que se alzó con el galardón a mejor actriz por su papel en "Star Wars: El último Jedi" ("Star Wars: The Last Jedi") -filme que se llevó el premio a mejor película- y el actor Hugh Jackman, que ganó el de mejor actor por "Logan".

La actriz hispano-británica Dafne Keen Fernández, de trece años, recibió el premio a mejor actriz revelación por su interpretación de Laura Kinney/X-23, el clon femenino de Jackman en la décima película de la saga de los X-Men.