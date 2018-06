Tom Cruise anuncia el inicio del rodaje de "Top Gun" en una fotografía

Cuando pensamos en una película de los Muppets, lo primero que nos viene a la mente son canciones felices, chistes infantiles, “cameos” de celebridades y, obviamente, a la Rana René y compañía Ver más “The Happytime Murders” será estrenada el próximo 17 de agosto

"Tierra adentro", ganador del Premio "Cóndor de Plata" (1996), se exhibe este lunes 28 de mayo, en la última sesión de cine-debate. Este mediometraje nacional, fue escrito y dirigido por Verónica... "TIERRA ADENTRO", GANADORA DEL CÓNDOR DE PLATA

Si has visto alguna de las películas de "El ciempiés humano", sabrás que el director Tom Six es capaz de crear las escenas más perturbadoras de la historia del cine Tom Six se encuentra produciendo la película más "inhumana" posible