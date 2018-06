Estrenan primer tráiler de Dumbo de Tim Burton

Según la casa productora española El Deseo, creada por Almodóvar, la cinta comenzará su filmación en la primera quincena de julio y depara sorpresas, como la de los papeles protagónicos de Cruz y... Ver más Pedro Almodóvar sorprende con personajes de una nueva película

Helicópteros, prototipos de automóviles y equipos de SWAT anunciaron el lanzamiento de esta primera temporada luego de que se dio a conocer un plan de expansión con valor de 2.500 millones de dólares Ver más Disneyland comenzará con Avengers

Hay un dato insoslayable en medio del #MeToo en Ocean’s 8. No sólo la participación femenina es mayoritaria —las ocho ladronas son mujeres—, sino que el golpe que realizan comandadas por la hermana... Ver más "Ocean's 8: Las estafadoras", un robo con aroma de mujer