Top 10. Las mejores series y películas LGTBI

Aunque el Día del Orgullo Gay se festeja una vez al año, en realidad es necesario recordar la igualdad y los derechos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) todos los días. Por largos años fue un tema tabú y en muchos lugares lo sigue siendo, pero a medida que el cine fue desarrollándose finalmente se hicieron varios filmes sobre la temática homosexual.

Realizamos un top 10 de las mejores películas y series con esta temática. Tú ¿cuál aumentarías a esta lista?

1. Sense8

Esta serie original de Netflix tiene extraordinarias historias y el capítulo final cierra la trama que es inclusiva con personas gay y transgénero.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

2. Moonlight

La cinta gira en torno a Chiron, un chico de Miami que en plena guerra de los carteles de la droga en los suburbios de la ciudad, va descubriendo su homosexualidad.

3. Milk

Sean Penn interpreta a Harvey Milk, un activista gay que consigue un puesto en el Gobierno, algo nunca antes visto.

4. Call me by your name

Cuenta la historia de amor entre dos hombres de forma natural, sin enfrentarse a una odisea imposible.

5. Love, Simon

Un adolescente sabe que es gay pero no quiere salir del armario por miedo a que todo cambie.

6. Cuatro Lunas

Este drama mexicano busca visibilizar la realidad de los hombres homosexuales en el país centroamericano y cuenta la historia de cuatro personas gay.

7. Orange is the new black

La serie muestra la historia de varias mujeres, entre ellas varias lesbianas que han cometido todo tipo de locuras por amor.

8. La chica danesa

El pintor Einar Wegener descubre que se siente mujer y, con el apoyo de su esposa, se convierte en uno de los primeros casos en la historia en someterse a una cirugía de cambio de sexo.

9. Una mujer fantástica

Marina, Daniela Vega (transgénero en la vida real), tiene que lidiar con la discriminación de la familia de Orlando, su novio recién fallecido, porque su transexualidad les parece una aberración.

10. La vida de Adèle

Una adolescente francesa forma una conexión profundamente emocional y sexual con una estudiante de arte mayor a la que conoció en un bar de lesbianas.