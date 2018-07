Forbes: Dwayne Johnson es el actor mejor pagado de la historia

Como cada año la revista Forbes publica la lista con las 100 celebridades mejor pagadas. Dentro de este ranking aparecen actores y actrices, modelos, cantantes, presentadores, influencers, y cualquier persona que trabaje en la industria del entretenimiento hollywoodiense.

La edición de 2018 ha llamado la atención al incluir en quinta posición a Dwayne Johnson como el actor mejor pagado de la historia de Forbes.

Este medio calcula que en los últimos meses habría conseguido 124 millones de dólares gracias a distintos proyectos que ha estrenado en la gran pantalla como Jumanji: Bienvenidos a la jungla, Proyecto Rampage o El rascacielos.

Ante esta noticia, La Roca no ha dudado en publicar en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento.

Thank you @CNET. A good year of growth. Gotta continue to put in the work, stay humble/hungry and always operate with the main goal top of mind — always take care of the audience first.

Tequila’s on me tonight https://t.co/S0KJUqRj6b

— Dwayne Johnson (@TheRock) 18 de julio de 2018