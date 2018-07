Rechazada una denuncia contra "The Shape of Water" por presunto plagio

Un juez federal de Estados Unidos rechazó una denuncia contra la película "The Shape of Water" (2017), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, por un presunto plagio de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper" (1969) del dramaturgo Paul Zindel.

"En resumen, pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guion que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes", escribió el lunes el juez federal Percy Anderson, del Distrito Central de California, en un fallo obtenido hoy por medios locales.

David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, aseguró en una demanda presentada en febrero que las similitudes entre la obra de su padre y el filme son tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto. La demanda de Zindel fue dirigida contra el estudio Fox Searchlight, el director Guillermo del Toro y el productor asociado Daniel Kraus por infringir los derechos de su autor, ahora en manos de los hijos del dramaturgo.

El argumento de la obra de teatro de Zindel gira en torno a la relación establecida entre una introvertida cuidadora que forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar durante la Guerra Fría.

En "The Shape of Water", escrita por Del Toro y Vanessa Taylor, una mujer de la limpieza muda entabla una relación sentimental con una criatura marina en un laboratorio militar durante la Guerra Fría y pone en marcha una misión para liberarla y evitar así su muerte. Esta película fue la gran vencedora de los últimos Óscar al llevarse cuatro premios: mejor película, mejor director (Del Toro), mejor banda sonora y mejor diseño de producción.