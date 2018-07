‘Yvy Maraey’ es parte del 20 aniversario de Ibermedia

Un juez federal de Estados Unidos rechazó una denuncia contra la película "The Shape of Water" (2017), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, por un presunto plagio de la obra de teatro "Let Me... Ver más Rechazada una denuncia contra "The Shape of Water" por presunto plagio

Robert De Niro ultima los detalles para unirse al reparto de un proyecto sobre la figura del "Joker", el gran enemigo de Batman, al que interpretará Joaquin Phoenix en una película centrada sobre los... Ver más De Niro se une al reparto del "Joker"

El nuevo largometraje de Pedro Antonio Gutiérrez (Bárbara) es casi un hecho, el pasado mes se concluyó con el rodaje de “Santa Clara” Ver más “Santa Clara”, el filme retrata los paisajes del Beni en un viaje al pasado