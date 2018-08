Éstos son los 10 filmes bolivianos que debes ver

La cartelera se renueva en agosto y hoy se estrenan cinco películas imperdibles, una de las destacadas es “Mamma mia! Vamos otra vez” Ver más Estos son los cinco filmes que renuevan la cartelera

El filme argentino “El amor menos pensado”, protagonizado por Ricardo Darín y Mercedes Morán, será el encargado de inaugurar la 66° edición del Festival de San Sebastián Ver más Darín inaugurará la 66ª edición del Festival de San Sebastián

Con las emociones a flor de piel, Juan Pablo Richter contó a Los Tiempos que se siente muy feliz por el estreno de su primera producción cinematográfica en su país natal Ver más “El Río” llega con una premier y un gran estreno nacional