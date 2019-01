El boliviano Reynaldo Pacheco actuará en “Qué León 2” junto a Ozuna

La 76 ceremonia de premiación de los Globos de Oro que se desarrolloró anoche dejó momentos que quedarán marcados en la memoria de los espectadores. Ver más Los mejores momentos de la gala de los Globos de Oro

Las primeras estrellas del cine y la televisión comenzaron a desfilar por la alfombra roja del Beverly Hilton, a un par de horas de esta gala que abre la temporada de premios en Hollywood. Ver más La alfombra roja da inicio a los Globos de Oro 2019