Tras “Babadook”, Jennifer Kent está desarrollando un proyecto con Guillermo del Toro

Tras asustar a medio mundo con su película “Babadook”, Jennifer Kent tiene nuevo proyecto. Se trata de “The Nightingale”, cinta que acaba de pasar por el Festival de Sundance y que parece ser sólo un paso más en su imparable carrera. Además, la directora acaba de revelar que también se encuentra desarrollando un proyecto con Guillermo del Toro y, según informa Bloody-Disgusting, estos se reunieron con Kent para averiguar más sobre esta genial colaboración.

Aunque no dio muchos más detalles, Kent confirmó que se trata de un proyecto de terror. "Mira, tenemos algo en ebullición", comentó la cineasta. "No quiero ser especialmente reservada, pero no estoy segura de poder hablar de esto aún. Es algo aterrador y realmente admiro a Del Toro y su trabajo. Creo que es un verdadero artista, así que estoy emocionada. Estamos en las primeras etapas todavía".

Mientras tanto, Kent sigue imparable y se piensa convertir en una de las directoras del momento a tener más en cuenta. Actualmente se encuentra desarrollando la serie de televisión “Tiptree”, basada en las novelas y vida del autor de ciencia ficción James Tiptree Jr., seudónimo de Alice B. Sheldon.

Para quienes lo desconozcan, James Tiptree Jr. fue un hombre que escribió varias historias cortas de ciencia ficción, teniendo un éxito semejante al de Philip K. Dick o Ursula Le Guin. Eran historias muy violentas y muy astutas sobre el ser humano y su naturaleza, pero usando alienígenas, planetas extranjeros y mundos distópicos. Nadie sabía quién era este hombre o qué aspecto tenía hasta que, 10 años después descubrieron que era una mujer de 60 años que vivía en Virginia. La serie de Kent será biográfica y también contará sus mejores historias. "Va a ser un viaje abstracto bastante surrealista a través de su vida", dijo la directora. "Ella era una genio y estoy muy emocionada de que la gente pueda conocerla".