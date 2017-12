Proyecto de Nepo, apuesta por nuevos territorios en teatro

Romané Paredes

El Teatro de Nepo es la primera etapa del Proyecto que lleva el mismo nombre y que pretende fomentar el movimiento de las artes escénicas en la ciudad de Cochabamba desde la formación en artes escénicas hasta la presentación de espectáculos teatrales de manera constante. Además, buscan integrar miembros al elenco que se especialicen en áreas diferentes a la actuación como manejo de luces, escenografía, entre otros ámbitos técnicos.

Enrique Escobar, director del Teatro de Nuevo Espacio Para Obras (Nepo), cuenta sobre las características que busca para convocar y conformar un grupo estable de actuación.

“Busco gente que no hace teatro para que haga teatro, busco nuevos actores, nuevas personas que no hayan hecho teatro como escenógrafos, guionistas, iluminación, vestuario, maquillaje. Acá no tratan eso, hay una carencia grande, donde el director tiene que hacerlo todo, la obra, escenografía, personajes, guiones, promoción”, comentó en una entrevista con Los Tiempos.

El proyecto busca personas que quieran intervenir en el teatro, crear nuevo público y generar espacios para la difusión y promoción. De esta manera, lograr un cambio en el movimiento escenográfico de la ciudad, visibilizando más el teatro como arte y de manera constante.

El Proyecto de Nepo también se enfoca en la formación de personas que hagan teatro por “amor al arte”. Escobar indica “prefiero que la gente haga teatro por un impulso, por un cosquilleo dentro de sí mismo. Empiecen a hacer obras, que cada uno sea su propia corriente y escuela. Tenemos el potencial, no explotamos lo nuestro, nuestra forma de producir ni de consumo

teatral”.

“La amante y el lobo”, “La princesa que contempla”, “La niña y la abuela”, “Nunca Jamás: Una aventura ecológica” son los nombres de algunas obras presentadas por el Proyecto de Nepo en diferentes festivales y escenarios nacionales y locales hasta la fecha. Tienen planeado poner en escena otras obras para el siguiente año.

También, participaron en la obra “Jesucristo Superstar” con la dirección escénica de Enrique Escobar y la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, dirigida por el maestro Augusto Guzmán y junto a la compañía de danza contemporánea La Lupa y La Cappella Filarmónica.

El Proyecto de Nepo

El emprendimiento nace de la inquietud del director que cuenta “en los 10 años de especialización que tuve en el exterior, noté que en el país no aumentó el número de público que asiste al teatro”.

El nombre, proveniente de las iniciales de Nuevo Espacio Para Obras (Nepo), tiene su origen en la necesidad de crear ámbitos diferentes para el teatro.

El término “espacio” se refiere a la conquista de nuevos territorios como público y a espacios físicos que se atrevan a incorporar a su agenda cultural festivales y presentaciones teatrales, como indica Escobar.

El Teatro de Nepo funciona oficialmente con el nombre desde el año 2017; sin embargo, de manera individual, Enrique Escobar trabajó con las mismas metas desde el año 2015.

EL TEATRO DEL NEPO PLANTEA CONSOLIDARSE

Para el nuevo año, el Proyecto Nepo espera consolidar presentaciones teatrales por lo menos cuatro veces a la semana, así mostrar al público cochabambino que existe un movimiento teatral constante.