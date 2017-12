Se entregaron 54 permisos hasta noviembre

A fin de difundir la riqueza cultural y turística del país, durante esta gestión, el Ministerio de Culturas y Turismo, a través de su institución descentralizada el Consejo Nacional del Cine (Conacine), otorgó 54 licencias de filmación a productoras extranjeras.

“En lo que va del año, hasta el mes de noviembre se han emitido 54 licencias de filmación otorgados a las productoras extranjeras. Son oportunidades que se deben aprovechar al máximo, porque exportamos nuestra riqueza cultural y turística a través de las películas y redes televisivas en el extranjero, con el fin de poder captar la atención de los televidentes para que ellos vengan a visitar Bolivia”, dijo el director interino de Conacine, Boris Iván Rivas.

La declaración surge tras el reciente estreno más exitoso de la historia cinematográfica de Hollywood, el filme “The Last Jedi” (El último Jedi) de la saga “Star Wars” (Guerra de las Galaxias) que, en su octava versión fue filmada en locaciones del destino turístico salar de Uyuni, que simula ser un escenario intergaláctico sacado de la imaginación humana.

Según Rivas, las filmaciones extranjeras como “Star Wars” fortalecen el turismo y la promoción de las culturas del país, porque “la visión del turista evolucionó, ellos no sólo buscan el turismo paisajístico, ahora quieren vivir nuevas experiencias de parte de las culturas vivas y, en consecuencia, esto genera empleos indirectos”, dijo.

Existen varios requisitos que deben cumplir las productoras para obtener el permiso.

FILMES GRABADOS EN LUGARES DE BOLIVIA

“Ed Stafford: Left for Dead” (Ed Stafford: dado por muerto), documental realizado por BettyTV Limited de Londres; “Our Planet” (Nuestro Planeta) por Silveback Films LTD de Gran Bretaña; “Tenkuu no Rakuen” (El paraíso del cielo) una producción cultural de TBS VISION, INC de Japón; “Wingin’ It”, documental de CHEEKY MEDIA de Sudáfrica y otras.