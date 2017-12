50 Filmes: Los mejores de 2017 según 200 críticos

Más de 200 críticos y periodistas de todo el mundo participaron en el decimoprimero IndieWire Critics Poll, haciendo de ésta la mayor encuesta internacional de críticos de este tipo. Los participantes incluyeron a periodistas de IndieWire, Time Magazine, Variety y Entretainment Weekley, además de críticos de publicaciones especializadas como Cineaste, Cinema Scope y RogerEbert.com

(Una buena parte de esta lista de películas están a la venta en los puestos de DVD piratas en diferentes tiendas y puestos callejeros de la ciudad).

1. Get Out (¡Huye!), de Jordan Peele

Chris (Daniel Kaluuya), un fotógrafo afroamericano, se prepara para pasar el fin de semana con su novia, Rose (Allison Williams), en casa de la familia de ella. Él está nervioso. La cálida bienvenida que recibe por parte de los padres de la novia le resulta sospechosa. Empieza a buscar pistas sobre lo que está ocurriendo en esa casa. Los inquietantes secretos que descubre lo conducen a una perversa y extraña situación de la cual le resulta difícil escapar.

2. Lady Bird, de Greta Gerwig

Christine McPherson –afectuosamente conocida y autoproclamada como Lady Bird– es una estudiante ambiciosa, brillante y precoz. Deseando liberarse de los suburbios de Sacramento, sueña con una vida diferente llena de rascacielos de la costa este. Tratar con su madre y tener éxito en las matemáticas no es tan fácil ni con su papá recientemente despedido.

3. Dunkirk (Dunkerque), de Christopher Nolan

Reconstruye, a partir de tres líneas de tiempo, la heroica evacuación británica de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en junio de 1940. “El muelle”, que se desarrolla a lo largo de una semana, sigue al joven soldado británico Tommy (Fionn Whitehead) y su compañero de combate (Damien Bonnard) mientras tratan de encontrar una salida de la costa francesa.

4. Phantom Thread (El hilo invisible), de Paul Thomas Anderson

Situado en el glamour de la década de 1950 en la Londres de la posguerra, el reconocido modista Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) y su hermana Cyril (Leslie Manville) están en el centro de la moda británica. Las mujeres vienen y van por la vida de Woodcock, proporcionándole al soltero empedernido la inspiración y compañía, hasta que se encuentra con una mujer joven, de carácter fuerte, Alma (Vicky Krieps).

5. The Florida Project, de Sean Baker

Una profunda reflexión sobre la pobreza en Estados Unidos a través de los ojos de unos niños que disfrutan del verano. Entre sus colores tan vivos, helados y habitaciones de hotel se esconde una terrible verdad. Moonee es una niña muy conocida por las trastadas que realiza cada día. Su madre, Halley, le anima a jugar con otros niños. Pero tras un terrible suceso deberán enfrentarse solas al verdadero problema que es la vida.

6. The Shape of Water (La forma del agua), de Guillermo del Toro

Estados Unidos, alrededor de 1963. Es la Guerra Fría y la carrera militar y espacial está en su punto más álgido. Elisa (Sally Hawkins) es una empleada de la limpieza muda en una instalación del Gobierno que esconde unos laboratorios secretos. Su vida cambia por completo al descubrir a un ser enigmático: un hombre-pez único, una auténtica anomalía natural, que vive encerrado y es víctima de diversos experimentos.

7. Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino

La historia se centra en la relación apasionada que se forma entre Elio, un joven de 17 años que vive en Italia en la década de 1980, y Oliver, un académico de 24 años que ha llegado a la villa de Elio para pasar unos días con sus padres.

8. Personal Shopper (Fantasmas del pasado) de Olivier Assayas

DMaureen (Kristen Stewart) trabaja como asistente personal de una celebridad en París. Aunque no le gusta el trabajo, le permite pagarse la estancia en la capital francesa mientras espera una manifestación del espíritu de Lewis, su hermano gemelo fallecido hace unos meses. De pronto comienza a recibir extraños mensajes anónimos.

9. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh

Han pasado varios meses desde el asesinato de la hija de Mildred Hayes (Frances McDormand) y aún no se sabe nada acerca de lo ocurrido. La mujer, de 50 años, decide declarar la guerra a la Policía . Cree que están inmersos en casos de corrupción y racismo.

10. The Post, de Steven Spielberg

En junio de 1971, los principales periódicos de EEUU, entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del Gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias.