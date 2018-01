La Red Tinku ofrece jornadas culturales para las vacaciones

Romané Paredes

La Red Tinku, que es parte del centro cultural La Tinkuna, espera la llegada de voluntarios nacionales, europeos y latinoamericanos para la realización de la segunda versión de las jornadas socioculturales mediante actividades artísticas y de concientización en plazas desde el 2 al 12 de enero de 2018.

Aprovechando las vacaciones de verano y la llegada de turistas de todo el mundo, el centro cultural pretende crear conciencia y participación de la ciudadanía en diferentes temas sociales. Ramiro Saravia, coordinador de la Red Tinku, cuenta que “enero y febrero es temporada alta, vienen muchos viajeros que hacen cultura, que hacen presentaciones artísticas. Desde el año pasado estamos intentando hacer de enero un enero cultural”.

Muchos de los viajeros que llegan a la ciudad de diferentes países optan por participar como voluntarios en estas jornadas realizando actividades de concientización y difusión cultural. Este emprendimiento también está dirigido a la ciudadanía interesada. Los que quieran formar parte del voluntariado pueden contactar a la Red Tinku mediante su página en Facebook (https://www.facebook.com/redtinku/) o al 71769493.

Del mismo modo, la Red Tinku explica que “siempre están los de Cochabamba, hacemos como tinkus, encuentros, donde podemos compartir. Es mas relajado por que las actividades no son todo el día”.

Saravia cuenta que este proyecto se difunde de persona a persona. “Nos visitaban de todo lado y hemos mantenido el contacto, cuando los mochileros o viajeros llegaban veían el panel informativo y se iban a La Tinkuna, ellos tienen blogs escriben al viajar y de esa manera se ha difundido, no tenemos convenios institucionales, somos un referente y también por las redes sociales”.

Algunos centros culturales internacionales difunden las actividades en inglés. Las jornadas y sus actividades tienen un mes de organización y cinco meses de difusión en los blogs.

Las actividades que se planean ejecutar son: organizar un panel donde los voluntarios contarán la situación de su país y la proyección de videos, películas y documentales sobre temas de conflicto y solución en América Latina. Éstas se realizarán en la plaza 14 de Septiembre y la plaza Bolívar. Saravia comenta que “las plazas son lugares populares de todos, debemos saber cómo usarlas para difundir los mensajes de las actividades”.

Del mismo modo, se mostrará y creará música que refleje la cultura en el centro La Tinkuna, ubicado la calle Nataniel Aguirre #365, en sus eventos denominados “Noches Culturales”, realizados esporádicamente.

Los fines de semana se realizarán visitas a diferentes provincias para mostrar la naturaleza y crear un turismo alternativo. “Se sale de la ciudad para que vean las dos caras: la urbana y la rural, que son diferentes, y la idea es crear puentes entre éstas”, indica Saravia.

El cronograma las actividades será publicado en las redes sociales.

El objetivo del evento es que Cochabamba deje de ser un lugar de paso y llegue a ser un lugar que ofrece cultura y tradición. El coordinador de la Red Tinku informa que “queremos cambiar eso, que la gente se quede un tiempo y que disfrute de manera alternativa, no turística, la Llajta a través de su música, cultura, tradición conocer cara a cara a la gente y qué mejor que la plaza”.

DATOS

Sobre la Red Tinku

Nace en la Universidad Mayor de San Simón alrededor del año 2000 con la idea de crear encuentros culturales y sociales.

Autogestión

La Red Tinku es un emprendimiento autofinanciado y que ha ayudado a la ciudadanía en conflictos sociales desde su época de creación.

Actualmente se encuentra en una etapa de re organización y esta buscando la manera de autofinanciamiento

Sarabia comenta que “aprendimos que no es cuestión de dinero, es cuestión de la gente. Si no tienes recurso humano, no se puede hacer nada”.