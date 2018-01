Andrea Figueroa: “El músico nunca termina de aprender”

Andrea Figueroa, cantante boliviana que fue jurado del reality “Yo me llamo”, está en Cochabamba para dictar, a partir de hoy hasta el 30 de enero, cursos de canto en la Academia Milán.

Es profesora de canto en Santa Cruz y dictó talleres de educación vocal en todo el país. Entre sus proyectos para este año aseguró que realizará cursos de especialización en el exterior.

- ¿Quién es Andrea Figueroa?

Soy músico profesional, mi interés desde que comencé a estudiar este arte es cambiar los preceptos del artista.

Pensamos que el músico es una persona que no necesita estudiar y no es así porque más bien es quien debe estar constantemente actualizándose.

En el canto hoy en día no podemos darnos el lujo de no estudiar, porque hay más conocimientos que antes.

El tema de aprender a cantar o las técnicas que se usan tienen que ver en no dañarse las cuerdas vocales. Cuando uno comienza a cantar sin tomar en cuenta estos conocimientos, tiene mayores probabilidades de que la vitalidad de su voz sea más corta, puede ser que cante lindo pero al no saber usar bien su instrumento vocal obviamente éste va a tener menos vida, las cuerdas vocales pueden presentar daños.

- ¿Cuáles son los éxitos de Andrea?

Mi primer disco se denomina “La Negra”, es de ahí que me conocen como la Negra Figueroa y el segundo se llama “Negra 70”, ambos tuvieron buena aceptación, los pueden buscar en YouTube.

- ¿Incursionaste en la televisión?

Se me dio la oportunidad de ingresar a la onda de los “reality shows”, porque el canal que me contactó estaba buscando una mujer que tenga estudios de mayor nivel y yo, en esa ocasión, ya tenía trayectoria musical.

- ¿Proyecciones cómo artista?

Tuve la suerte de salir al exterior para hacer cursos más avanzados, aún salgo para seguir estudiando. Tengo un viaje programado, haré un curso de canto gospel en el exterior, además debo terminar algunos módulos de “Yoga de la voz” en Argentina.

- ¿En Cochabamba darás algunos cursos?

Vamos a dar en esta ocasión, clases un poco más personalizadas, pueden ser individuales o grupales junto a la Academia Milán, esto para dar respuestas a los interesados en la música. Está dirigido para quienes ya están cantando, pero eso no quiere decir que no esté habilitado para quienes quieren mejorar sus técnicas de canto.

- ¿Qué se aprenderá en los cursos?

Lo que vamos a ver específicamente son las posiciones y colocaciones desde un estado relajado del cuerpo para poder proyectar la voz.

Primero veremos la respiración, luego se ve las posturas desde la punta de los pies hasta el cabello, también la proyección que es ahí donde interviene el aparato fonético.

Los cursos se dictarán del 3 al 30 de enero en la Academia Milán. Los costos oscilan entre 70 bolivianos la hora de manera grupal y 200 la sesión individual.