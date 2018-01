Ebooks bolivianos, una opción poco rentable

El alcance de la tecnología muchas veces posibilita eliminar barreras físicas cuando se trata del arte. Los libros digitales son muestra de esto permitiendo que la literatura llegue a países nunca antes pensados.

Sin embargo, editoriales y escritores de nuestro país consideran que la comercialización de “ebook” bolivianos no es rentable, pero sí es un recurso necesario para la época tecnológica en que vivimos.

Además, en nuestro medio, no existe una costumbre de consumir este tipo de libros, aunque el uso de tablets electrónicas sea común. Empero, lectores como el Kindel, Kobo, entre otros similares, no son de uso cotidiano.

“Aquí no funciona la venta del libro electrónico, estamos tan acostumbrados a la piratería y a la descarga gratuita que no queremos pagar por un libro, además sí es caro”, comenta Willy Camacho, director editorial de la Editorial 3600.

Por su parte, Fernando Barrientos, director general de la editorial El Cuervo, comenta que hace tres años utilizan la plataforma suburbano.net. Para esta gestión tienen programado actualizar la oferta de títulos digitales que son al rededor de 10.

Barrientos cuenta que esta forma de distribución “no es negocio rentable, sino que es una obligación de las editoriales tener presencia con ‘ebook’”. Considera que los libros digitales son una solución de llegar a otros lugares que con sólo participación en ferias no lo harían.

Martínez Acchini SRL es una empresa especializada en la conversión a “ebook” de distintas editoriales del país para luego venderlos en tiendas digitales como Amazon y Apple. Enrique Martínez, gerente general, considera que es un buen complemento para el libro impreso, pero no un negocio por sí mismo.

“Los libros digitales son un formato más de un libro, así como hay libros de tapa dura o tapa blanda, la ventaja del libro digital fuera de Bolivia es que hay lectores interesados en la producción boliviana (...) ayuda a visibilizar a autores bolivianos”, manifestó.

Los escritores

Según comentó Camacho, los autores normalmente fijan el precio de los libros y, en algunos casos, optan por distribuirlos de manera gratuita.

De esta manera, Homero Carvalho cuenta que él prefiere distribuir sus libros de manera gratuita por las plataformas electrónicas como una forma de promoción personal.

Carvalho señala que la literatura no le reporta un ingreso económico estable, por lo que consideró distribuir sus libros de manera gratuita. Un problema para no ponerlos a la venta es que en Bolivia no existen las cuentas en PayPal, lo que perjudica a los escritores bolivianos.

“De esta manera considero que la literatura puede llegar a muchísimos más lectores. Si bien sé que el papel no va a morir, cada vez es mayor el número de lectores que están en la red”, indica.

Entre las principales plataformas digitales que ofrecen estos libros se pueden encontrar algunos títulos de reconocidos escritores de nuestro medio como “Que te vaya como mereces” de Gonzalo Lema.

Lema dijo que la editorial de este libro, Roca Editores, comercializa el texto en físico y también lo vende mediante descargas electrónicas por plataformas como Amazon.

El escritor considera que su texto no hubiera podido llegar a la venta digital sin la distribución de internacionales, “tal vez con mucha dificultad”.

DATOS

Mar de ofertas, el uso de “tags”. Los entrevistados coincidieron en afirmar que los libros bolivianos suelen perderse por la enorme cantidad de ofertas que existen. Camacho considera que las palabras clave o “tags” que una obra boliviana puede tener deben tener relación con las tendencias mundiales, sino será prácticamente imposible que se encuentre un libro.

Países que más compran libros bolivianos. Según Martínez, las principales compras se realizan en México, España y Colombia. En Bolivia prácticamente no hay ventas.