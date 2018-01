Martín Salas: “El cine también es desarrollo económico”

Martin Salas es director académico de La Fábrica Escuela de Cine en la ciudad de Cochabamba. Esta institución se encarga de formar profesionales técnicos y artísticos en el mundo del cine y las artes audiovisuales.

La escuela ha sido organizadora y partícipe de diferentes festivales nacionales y considera que la ciudad es idónea para generar producciones cinematográficas de calidad.

La Fábrica cumple en noviembre próximo 15 años de actividades, con la consolidación de la Carrera de Cine a nivel técnico superior, lo que inició como una serie de talleres.

- En estos 15 años, ¿cuáles fueron los logros y participaciones más importantes de la escuela?

Hemos sido participantes y organizadores de festivales como el Fenavid, también de muestras semana internacional del corto de cine en Cochabamba. Hemos colaborado en la realización de la película “¿Quién mató a la llamita blanca?” que ha sido muy taquillera, vas a cualquier lado de Bolivia y conocen la película

- ¿Cuál es el objetivo principal de la institución?

La idea siempre ha sido producir porque no queremos tener una escuela de cine que sea sólo teórica, donde la gente venga a tomar clases, sino que tenga producción, que los estudiantes salgan de aquí con varias producciones bajo el brazo como de cortos de publicidad, de videoclip y de producciones con nivel.

- ¿Cómo percibes la aceptación de la ciudadanía a una institución de este tipo?

Hay mucha gente que quiere hacer cine y piensa que va a estudiar afuera. Pero aquí está La Fábrica. Algunos se enteran porque es muy conocida por “¿Quién mató a la llamita blanca?”, entonces la gente piensa que si se hizo cine aquí se puede seguir haciendo.

Por otro lado, también ofrecemos talleres de fotografía, actuación y guion y esto cada vez es más requerido, la gente está pendiente, tiene ganas de incursionar. Entonces, sí tiene buena aceptación.

- ¿Cómo ves el movimiento cinematográfico en la ciudad de Cochabamba?

Hay una crisis en el cine boliviano en cuanto al cine de sala y si hablamos de Cochabamba triple crisis, porque las películas nacionales están una semana o menos en cartelera con horarios difíciles de acceder.

Pienso que la ciudad tiene algo interesante: es como un semillero de gente joven relacionada al arte, no sólo al cine, gente que está con mucho talento, sacando cortometrajes, películas, haciendo diferentes proyectos, si ves producciones nacionales siempre hay gente de Cochabamba relacionada. Veo que hay entusiasmo y ganas de ser y hacer.

Si falta es el apoyo por parte del Estado y no sólo hablo nacionalmente también local, que las alcaldías y gobernaciones también se propongan apoyar actividades que son muy productivas. Además, lo interesante del cine y audiovisual es que no son sólo arte, también tiene mucho desarrollo económico y cultural.

- ¿Qué proyectos tienen para el 2018?

Vamos a tener estrenos, producciones de la Carrera de Cine y el curso semestral de actuación. Hemos tenido producciones como “Calles y Avenidas”, “El Dr. Kino” y ahora vamos a tener una producción relacionada con el fin del mundo una mini serie para la web a nivel Facebook y YouTube.

DATOS

Inicios de La Fábrica. En el 2002, comenzó con talleres de cine relacionados con módulos principales como: guion, edición, producción, fotografía, sonido y después se hizo talleres de documentales. Posteriormente, se constituyó la Carrera de Cine que otorga título en técnico superior por tres años de estudio. Primeramente, se llamaba curso regular de cine.

Contactos. Salas comentó que se los puede contactar a los teléfonos 67426317 y 4455981. Además, tienen cuenta en Facebook como La Fábrica Cine Cochabamba, en esta página anuncian los talleres, cursos nuevos y demás oferta académica.