Narradores inician el año con “Versus”

Llega “¡Enero arranca cuentero!”, un espectáculo que se realizará este viernes, sábado y domingo en La casa del Ekeko de la mano de elenco de narradores Hecho Cuento.

A esta cita se une Toña Pineda, cuentacuentista venezolana que trae consigo un repertorio de historias para adultos y para niños.

Peter Camacho, integrante de Hecho Cuento, comentó que este grupo realiza cada segundo viernes de mes un espectáculo de cuentacuentos con diversas temáticas, para enero el tema elegido es “Versus”.

La propuesta es la siguiente: se realizarán cuatro rounds de media hora, en cada uno cuatro narradores (dos hombres y dos mujeres) contarán historias sobre cuál es el sexo fuerte, al concluir cada episodio, el público elegirá al grupo ganador.

Este evento es para adultos, no porque se toquen necesariamente temas sexuales, aseguró Camacho, si no que se habla sobre temas que un niño puede no entender.

Entre los personajes que serán parte de esta pelea de sexos, se podrá ver a un leñador, una mujer de pollera, un sacerdote, una dama de compañía, una colegial, entre otras caracterizaciones.

A este encuentro de cuentistas llega la venezolana Toña Pineda con dos espectáculos especiales, también en La casa del Ekeko, los días sábado y domingo.

Pineda llegó varias veces a la ciudad para los encuentros nacionales de narradores denominado “Cochabamba cuento contigo”, que se realizan normalmente en mayo de cada año.

“¡Enero arranca cuentero!” se llevará a cabo en La casa del Ekeko (calle Paccieri #740 entre 16 de julio y Antezana). Las entradas están el viernes a 10 bolivianos el round y el fin de semana 30 bolivianos. Asimismo, el 12 y 13 se inician las sesiones a las 20:00 y el domingo a las 16:00.

ELENCO DE HECHO CUENTO, QUE PARTICIPA COMO CONTENDIENTE:

Andrea Andrade

Peter Camacho

Bernardo Franck

Karen Guardia

Mateo Guzmán

Edmundo López

Shirley Pinto

Wara Valenzuela

SESIONES DE PINEDA

Sábado: “El mundo en una semilla”

Espectáculo de cuentos y canciones para personas mayores de 15 años. La cita es a partir de las 20:00 horas.

Sinopsis: Un jardín lleno de historias sembradas, contadas y cantadas… ¡la humanidad y el imaginario jugando el juego eterno de encontrarnos!

Domingo: “Un elefante en una nuez”

Este evento está dirigido a niños, empieza a las 16:00 horas.

Sinopsis: Hay un mundo que es posible al que tú puedes entrar, si abres muy bien los ojos, yo te invito a imaginar. ¡Espectáculo de cuentos y canciones para la familia!