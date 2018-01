Paolo Vargas: “Averno fue un renacimiento en mi carrera”

El actor paceño Paolo Vargas es el protagonista del filme “Averno” de Marcos Loayza, película que se estrena hoy en varias salas de cine del país.

Vargas da vida al personaje de Tupah, un joven de 18 años que va en busca de su tío Jacinto en la mágica noche paceña, que está llena de misterios y fantasía.

El actor se encuentra agradecido con el productor de “Averno” por haberlo elegido para este filme, que considera que marcó un antes y después de su carrera profesional.

¿Cómo fue tu experiencia en la película “Averno”?

La experiencia de poder interpretar el papel de Tupah es única, estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de hacer el protagónico de la película de Marcos Loayza, considerado como un director icónico del cine boliviano.

Fue un papel por el que luché mucho. Hice el casting, había como cien personas que entrevistaron para buscar al personaje.

Sé que podrán identificarse con Tupah porque él lucha en todo su recorrido, además que en cada esquina habrá muchas sorpresas. Definitivamente es una excelente película.

¿Cómo te animaste a postularte para el protagónico?

Conocí a Marcos Loayza en un taller cuando tenía 15 años, después trabajamos en un corto. También trabaje con Patricia García, que fue la directora de casting para la película “Averno”. Como conocía mi trabajo, me invitó, me hicieron un par de pruebas y luego me dieron el resultado, yo no sabía que estaba aplicando para el personaje principal. Me dieron la sorpresa y me dijeron que tenía por lo menos cuatro meses para prepararme.

¿Cómo fue tu preparación para interpretar a Tupah?

El trabajo de un actor se basa también en la investigación. Toda la información que recabé la fui coordinando con Marcos, vi los significados y los puntos de interpretación que tenía el director sobre el personaje y con lo que me iba a relacionar para cumplir con el papel.

Aprendí y trabajé con los lustrabotas gracias al proyecto “Hormigón Armado”, que los apoya en La Paz, vi en carne propia su día a día. Además tomé clases con la campeona de box y kick boxing Jessica Vargas, entrené con ella. Tuve una pequeña fisura de costilla que tuve en el entrenamiento. También entrené con Gustavo Diez de Medina, que era mi profesor en artes marciales, tuve que trabajar mucho.

¿Qué significó para ti ser parte de “Averno”?

Es una película que marcó mi vida porque trabajé con Marcos Loayza, pude ser el protagónico en una película. Es también para mí un renacimiento por haber logrado un papel diferente.

¿Proyectos a futuro?

Estoy pensando en hacer un masterado en cine en Canadá, además contemplando otro curso en Estados Unidos y justamente esperaba el estreno de la película para también tomar otros rumbos en mi carrera. En cuanto al arte, continuo trabajando en teatro y danza.