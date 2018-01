Consejos de 5 autores bolivianos para escribir un libro

Si alguna vez te planteaste escribir un libro y no sabes cómo empezar, escritores jóvenes y reconocidos de la literatura boliviana brindan algunos consejos para que puedas comenzar con este propósito.

Desde tener disciplina, expandir tu mente a la fantasía, concentrarse, hasta anotar todas las ideas, son las recomendaciones de quienes cuentan con una experiencia amplia en la ficción.

Sin embargo, los autores aseguran que para escribir un libro no se debe hacer copias de otros, mucho menos realizar plagios de historias ya publicadas o proyectos que van en ese sentido.

1. “Escribir lo que uno siente”

La escritora Rosalba Guzmán señala que primero se debe escribir todo aquello que le inspira a uno, además no sólo deben ser momentos buenos, sino también aquellos que marcaron sus vidas.

Después se debe armar los párrafos idea por idea. “Debemos seguir lo que dice Aristóteles, hay que tener una instrucción, un nudo y un desenlace”, dijo.

También señaló que si se trata de niños, es mejor ilustrar las historias que contarán. Recomienda no copiar cuentos o dibujos, sino que ellos plasmen todo aquello que sale de sus mentes.

Recordó además que escribir no debe ser obligatorio ni una tarea para la escuela, sino más bien como algo divertido y que permita que tanto niños y jóvenes puedan llevar su imaginación hasta los lugares más lejanos.

2. “Saber el contenido de lo que se va a escribir”.

Para la escritora Rosario del Carmen Saavedra, primero hay que definir el tipo de texto que se quiere redactar, puede ser una biografía, un recetario, un libro científico u otro de ese tipo. Se debe conocer el lenguaje que se usará.

“Para mí lo principal es conocer el contenido para escribir, de lo contrario sería estar frente a la computadora sin saber qué escribir; esto a pesar de que se tenga conocimiento de la gramática o la sintaxis”, mencionó.

También es importante la estructura del texto, no es lo mismo redactar un cuento o un ensayo, una obra para niños o una para adultos, enfatizó, puesto que se debe conocer el contexto, la cultura, el mensaje y el público a quien se quiere llegar.

3. “Leer y escribir”

La primera recomendación del ganador del Premio Internacional H’L Confidencial de Novela Negra 2017, Gonzalo Lema, es: “Leer y escribir (porque) es la médula de la cuestión”. Aseguró que no hay buenas posibilidades de escribir si uno no es buen lector.

Al principio deberá escoger el género que piensa escribir así sea cuentos, ensayos, novelas, poesía.

“Con el tiempo pienso yo que hay que recuperar la idea del escritor intelectual, por tanto debe leer todo, una lectura diversa plural que le permita tener una visión integral”, dijo.

En primera instancia hay que escribir género por género, pero hay que ambicionar a ser intelectuales, remarcó.

4. “Leer mucho”

La escritora cochabambina, Gaby Vallejos, señaló que quien quiere escribir algún libro debe primero estar atento al mundo, tener la capacidad de sentir o ver lo que hay alrededor de uno mismo. Pero también, señaló que es importante leer mucho, porque “la lectura es un mundo paralelo, semejante, real que a uno no le permite perderse”, aseguró.

Destacó que ser escritor es una práctica diaria, que debe ser disciplinada. Además, considera que el escritor debe ser original y auténtico. “Me sorprende la deshonestidad de mucha gente que copia ideas y palabras de otros y las pública, por eso es mejor ser auténtico y mostrar cómo uno ve al mundo”, resaltó.

5. “Lo importante es la disciplina”

La novel escritora y ganadora del Premio Nacional de Novela 2017, Camila Urioste, comenta que lo importante es empezar a escribir. “A mí lo que me ha funcionado mucho es empezar a escribir y no preguntarme si es el principio del libro, el final o el medio o cómo voy a seguir”, dijo.

La disciplina también es importante, resaltó. “Hay momentos donde uno se bloquea, es ahí donde se debe tomar apuntes para no perder las ideas, no hay que tenerle miedo a la página en blanco”, dijo.

Existe una infinidad de consejos para poder guiar a una persona que quiere escribir un libro, pero lo importante que los autores señalan es comenzar a hacerlo y luego pedir la opinión de amigos o familiares. También recalcan que se debe persistir, sólo así logrará ser un escritor.

ALGUNOS PASOS PARA ESCRIBIR UN LIBRO