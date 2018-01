Buscan dónde instalar un museo de sellos postales

Decenas de sellos postales en Cochabamba se encuentran amontonados y guardados en una vivienda particular, bajo el resguardo del Centro Filatélico de Cochabamba (Cefilco), debido a que no cuentan con ambientes para instalar un museo, mientras que la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) asegura que no puede destinarles un espacio porque no son parte de la institución.

La Cefilco cuenta con sellos postales desde 1897 y piden espacio para montar una exposición al público.

El secretario ejecutivo de la Cefilco, Marco Escalier, señaló que desde hace algún tiempo buscan lograr acuerdos con Ecobol u otras instituciones para resguardar los sellos postales.

Señaló además que existen catálogos en los que muestran todos los sellos impresos desde la creación de la República. “Tenemos un espacio abierto bastante incómodo, eso hemos visto con la administradora de Correos, Verónica (Villarroel), para que nos implementen un ambiente, pero hasta ahora no nos dan porque dicen que están muy estrechos”, dijo al momento de mencionar que no se cansarán de hacer gestiones para lograr obtener un ambiente.

Asimismo, dijo que existe espacio dentro la empresa de Correos que podría ser ideal para el museo.

“En la parte de arriba, donde están los casilleros, estarán ocupados sólo un 30 por ciento o hasta 50 por ciento de su capacidad, el resto de los casilleros están vacios, el espacio es inútil, por eso nosotros estamos solicitando ahí un ambiente”, mencionó.

Recordó que hace un año atrás tenían un espacio dentro de Ecobol, pero después que les pidieron que abandonen el lugar ellos tuvieron que embalar las muestras que tenían y trasladarlas a la vivienda de uno de los miembros del Centro para su resguardo.

También mencionó que comprende que existen problemas dentro de Ecobol, pero que eso no impedirá que ellos pidan un espacio para el museo de sellos postales.

Por su parte, la gerente regional de Ecobol, Verónica Villarroel, mencionó que hace un año Cefilco tuvo que abandonar los ambientes que ocupaban dentro la empresa. Asimismo, reconoció que recibió una solicitud para nuevamente asignarles un espacio, pero que por algunos problemas no se puede atender esta solicitud.

“Lastimosamente, como Ecobol, hemos quedado cortos de espacio y nosotros no somos propietarios del inmueble, entonces es el Senape quien debería otorgar ambientes, pero sólo puede hacerlo a instituciones del Estado. Como correos, no podemos, ellos tendrían que hacer gestiones ante el Senape”, manifestó.

Por su parte, el encargado distrital del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), Adalid Veizaga, señaló que como el inmueble no pertenece a Ecobol, no existen espacios disponibles para atender la solicitud de Cefilco.

“Ecobol no podría brindarles espacio porque el inmueble está como comodato con el Ministerio de Economía. Acá en Cochabamba Ecobol no tiene espacio propio y como Senape no damos nada a particulares porque va contra la ley”, aseguró.

Además, arguyó que el manejo de los sellos postales está a cargo de personas particulares. Para poder obtener respaldo, ellos deberían dejar en manos del Estado los sellos que poseen.

Mientras tanto, lo sellos postales permanecen apilados en una vivienda.

PRIMEROS SELLOS POSTALES Y LOS MÁS BUSCADOS POR LOS COLECCIONISTAS

Ecobol se fundó el 8 de agosto de 1825.

Entre los sellos más raros están uno que fue elaborado en 1868 con el escudo de Bolivia con 9 estrellas, el segundo en 1869 también es un escudo pero con 11 estrellas (se aumentan dos estrellas que representan a Tarata y Mejillones, creados durante la administración del presidente Mariano Melgarejo).

En 1924 se fabrica uno de los sellos más valiosos que tiene el centro invertido, su valor es de aproximadamente 2 mil dólares.