Piza: “Me siento capaz de llevar adelante todo”

Roxana Piza Mancilla asumió el cargo de Directora General Ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Los Tiempos conversó con la nueva encargada.

En esta entrevista, Piza cuenta sobre su formación profesional y, sobre todo, musical. Comentó que trabajó como docente en el sector público y cuenta con 32 años de trayectoria musical con el grupo Voces Morenas e inició en el grupo femenino Bolivia. Adelantó que realizará un trabajo coordinado con el Director Musical.

¿Cuáles son las funciones que va a desempeñar?

Me presenté a la convocatoria y gané la concursa, el lunes me posesionaron como la Directora Ejecutiva de la OSN. Mis funciones a realizar, en la parte ejecutiva es el manejo de los recursos materiales, financieros y humanos con responsabilidad, eficiencia y eficacia y de manera transparente, oportuna y confiable.

¿Puede contar de su experiencia con la música clásica?

Desde mis seis años he participado de “Las Flaviadas” de Flavio Machicado, quien es mi bisabuelo, he participado todos los sábados y es ahí donde me gustó la música universal, eso me motivó a agarrar un instrumento, en este caso he escogido los instrumentos de cuerdas criollos.

¿Usted realizó algún curso de música?

No, soy un músico empírico. Tengo 57 años, en mis tiempos no habían conservatorios o tal vez mis papás no tenías los medios. Pero he interactuado con los arreglos musicales en partituras junto al grupo Jach’a Mallku y a mi hija (Rossana Marín) en Viña del Mar 2012, con el director de la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar.

¿Ya ha interactuado con los músicos de la OSN?

Claro que sí, estamos trabajando con el director musical, Weimar Arancibia, y la primera presentación de gala que va a ser en el evento del 22 de enero, tocaremos en la plaza Murillo las sagradas notas del Himno Nacional, también tendremos la Trilogía Andina y cerraremos con “Viva mi patria Bolivia” con grandes músicos como corresponde y como se merece nuestra patria.

¿Sabe cuál sería la siguiente temporada musical?

Recién nos vamos a poner de acuerdo, porque recién me he incorporado (…), vamos a ver la forma de incorporar (un repertorio) para marzo, mes de la Reivindicación Marítima, además de obras universales.

¿La propuesta que usted tiene va a seguir la historia de Bolivia?

No. Va a seguir principalmente la historia de la música universal, van a ser solamente excepciones. El 90 por ciento es música universal.

¿Qué me podría comentar de la relación entre la música folklórica y la clásica?

La música es un sólo idioma. La música folklórica es un género y la música universal, otro. Puede haber la conjunción porque en un mundo globalizado, tenemos que aprender a hablar el mismo idioma y también identificarnos como bolivianos haciendo temas como en 2017 que ya han presentado obras de compositores bolivianos.

¿Usted cree que está capacitada dirigir la OSN?

Claro que sí, creo que estoy capacitada porque soy una profesional con eficiencia. Soy un auditor financiero y operativo, tengo dos maestrías: en Educación Superior y en Seguridad, defensa y desarrollo, me titulé con honores (…). Soy, sobre todo, una boliviana que me siento capaz de llevar adelante todo. Han pedido un profesional del área financiero o legal. Prioridad era que sea músico por el criterio, porque solamente un músico, de cualquier género, sabe lo que necesita otro músico, de cualquier género; sabemos las necesidades y condiciones en las que se trabaja y se cuida un instrumento.