Olivia Barrón inspira sus obras en mujeres y astrología

Olivia Barrón, una artista con nacionalidad sueca y de origen boliviano expondrá 18 ilustraciones en el café Creatio (parque Fidel Ande #555) hasta el 2 de marzo. Según comentó la artista, ella se inspira mayormente en animales espirituales y astrología. Sin embargo, no deja de lado su inspiración principal: la mujer.

“La mujer es algo que me gusta pintar mucho, porque me encanta el arte de mujeres hecho por mujeres porque le damos un enfoque más humano y verdadero, algo que no sucede cuando un hombre las pinta”, explica Barrón.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Los rostros y las emociones también son plasmadas en sus pinturas utilizando técnicas combinadas de acuarela, tinta y marcadores. Asimismo, usa bastante el lápiz para lograr los rasgos y detalles distintivos en los rostros.

Las obras de Barrón presentan conceptos como la identidad, el amor, la pérdida y la batalla en constante evolución que uno tiene consigo mismo.

“Me gusta explorar el espacio que existe entre los sueños y la realidad y también abrir las posibilidades en el uso de la ilustración para representar nuevas ideas y conceptos por eso llamo a estas piezas ilustraciones experimentales”, expresa la artista.

Relata que “con mi arte no sólo quiero expresar lo que siento y pienso, también busco indagar en el mundo de la conciencia y la subconsciencia. Además, quiero provocar mucha curiosidad, intriga y emoción en los espectadores”.

Las ilustraciones muestran una gama de colores muy amplia. Barrón explica que suele experimentar con las diferentes tonalidades y mezclas que se pueden hacer con óleos y acuarelas. Además, cuenta que los colores que usa son muchas veces el resultado de su estado de ánimo y los tonos que logra encontrar en el momento en el que pinta, sin embargo, dice que el color que más utiliza en todas sus obras es el negro.

Barrón inició su formación artística de manera empírica para después estudiar Diseño de Modas y Arte en Suecia, Italia y Estados Unidos. Los 18 cuadros ilustrados que expondrá en esta ocasión son el resultado del trabajo de un año.