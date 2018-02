Artistas aseguran que será un espectáculo sin igual

La obra del músico italiano Giuseppe Verdi “La Traviata” o en castellano “La extraviada”, se presentará en el teatro Achá este fin de semana, dos de los cantantes líricos aseguraron que el espectáculo será único.

Cuenta la historia de desamor entre una cortesana llamada Violetta Valéry y el noble Alfredo Germont.

Los Tiempos pudo acceder a una entrevista con dos de los personajes principales de esta obra: Carolina Gómez y Cristian Maldonado.

La soprano argentina Carolina Gómez interpretará el papel de Violetta Valéry, ella será una cortesana que vive una vida de lujos y amantes hasta que su vida cambia de rumbo.

Gómez, con un carisma sencillo y humilde, asegura que es la primera vez que se presentará en una obra en Cochabamba y tiene muy buenas expectativas del público que esta ansiosa de conocer.

Califica al personaje de Violetta como hermoso y profundo por todo lo que conlleva en su historia, también destacó la presentación que tuvieron en La Paz, en diciembre del año pasado.

“Estamos muy contentos de volver, queremos ver qué pasa con el público de Cochabamba después de ver la obra”, dijo.

Por su parte, Cristian Maldonado, un talentoso barítono argentino, también señaló que será su primera visita a Cochabamba y que tiene buenas expectativas en torno a la recepción del público cochabambino.

“La expectativa es alta, es como ocurrió en La Paz, pero, bueno, se vio muy buena respuesta de la gente, queremos también tener un teatro lleno. Hay muchas cosas que puedo precisar de la obra como la escenografía, los colores y la ropa, me hablaron muy bien del teatro me mostraron algunas fotos, me pareció maravilloso”, mencionó.

Maldonado encarna a Giogio Germont, es el padre del protagonista Alfredo. “Tiene un comienzo muy romántico, pero todo cambia con la muerte de Violetta, vendría a ser el malo de la ópera, le pido a ella que se aleje de mi hijo Alfredo para que el honor de la familia quede intacto”, contó.

El artista llegará justo para la presentación, reveló que se encuentra muy ansioso de conocer Cochabamba, a pesar de que, por su apretada agenda, no podrá quedarse más días en el departamento.

Maldonado confesó que en los inicios de su carrera musical perteneció a una banda de rock, grabó varios discos en 2006, después estudió en un conservatorio en Argentina, una maestra le inculcó la pasión por el canto lírico, poco a poco fue incursionando en algunas compañías de ópera, después paso a ser parte del Teatro Colón que es donde actualmente trabaja.

DATOS

“La Traviata”, algunas de sus características. Es una ópera de tres actos, esta basada en la novela “La Dama de las Camelias” de Alejandro Dumas.

Por lo menos 38 músicos, 40 voces del coro y seis interpretes solistas darán vida esta historia de amor.

La obra fue adaptada a la realidad boliviana. Originalmente la obra se centra en París, pero fue adaptada a las calles de Bolivia de 1800.