La Mala enseña que el teatro es paciencia y entrega

El taller “La escena y su construcción” es una formación dirigida a todas las personas interesadas en el arte escénico. Esta capacitación es parte de las actividades del grupo de teatro La Mala y será dictado por del director del elenco.

Jorge Alaniz, director de La Mala y facilitador del taller, comenta que la formación teatral es importante porque siempre se necesitan personas e ideas nuevas. En una entrevista a Los Tiempos, el director cuenta que su método de enseñanza se basa en la paciencia y entrega y en motivar a los participantes a ser perseverantes.

- ¿Cuál es tu metodología de enseñanza teatral?

A mí me gusta ser riguroso, me gusta entregar todo y que den al mismo nivel, me he formado con varios directores nacionales e internacionales. El teatro no es un “hobby”, no es un pasatiempo, es un oficio y una profesión que requiere tiempo e inversión.

Si queremos abrir un espacio así, es porque queremos que la gente se quede a hacer esto, que sean constantes y que no sólo digan que alguna vez hicieron teatro.



- ¿Cuáles consideras los elementos más importantes a la hora de enseñar teatro?

Se debería enseñar con mucha paciencia y sobre todo con mucha entrega. Cuando doy talleres, intento que se queden todos; si llegan 30, trabajo para que se queden los 30. La paciencia y entrega logran esto.

- ¿Cómo crees que influye el teatro en las personas?

Cambia mucho, si te hace mejor o peor persona sólo lo decide cada uno, es un arte que permite conocerse sobre todo en espacios que no se frecuentan.

No hacemos teatro para limpiar conciencias, no lo hacemos para que la gente venga a divertirse y reírse y se olvide de sus problemas y se vaya después de haber hecho catarsis con nosotros. Nos interesa hacer un teatro que remueva consciencias, que sí te haga pasar un rato divertido pero que también te haga pensar, que mueva esa idea que tienes, por eso pensamos que el teatro sí te cambia, no viendo una obra y como somos exigentes tienes que leer mucho y tu bagaje cultural artístico se amplía.

Es un espacio donde te puedes cuestionar varias cosas, nos hemos dado cuenta que la calidad teatral de países vecinos están a otro nivel así que hay que seguir trabajando en el nuestro.

Taller de teatro

Este proyecto está enfocado a personas mayores de 15 años e inicia el primero de marzo en el Proyecto mARTadero, ubicado en la calle 27 de Agosto y Ollantay.

Tiene una duración de cuatro meses y consta de cuatro módulos, donde los participantes podrán desarrollar la creación de una obra hasta su puesta en escena, el taller finaliza con una presentación pública de la obra trabajada.

En los módulos se podrá ver: actuación (introducción a la actuación para teatro), dramaturgia (técnicas y herramientas básicas para la escritura de textos teatrales), puesta en escena (herramientas y conocimientos para crear material para una puesta en escena) y montaje escénico (montaje escénico que va desde la creación y adaptación de los textos escritos).

Para la participación en el curso se debe realizar una postulación llenando un formulario vía online en https://goo.gl/UMSVpT hasta el 27 de febrero.

Los cupos son limitados y, una vez registrados, los organizadores se comunicarán con los interesados.

La Mala es un grupo teatral cochabambino con extensa experiencia sobre todo en la puesta en escena de obras que fueron escritas y adaptadas por los mismos integrantes en talleres similares.

DATOS

Participantes: Actores, actrices, bailarines, dramaturgos y a todo aquel interesado en explorar el teatro como arte escénico.

Costo: Los tres primeros módulos tienen un costo de 150 bolivianos cada uno. El último módulo de montaje escénico no tiene costo, haciendo un total de 450 bolivianos todo el taller.

Horarios

El taller de teatro “La escena y su construcción” se llevará a cabo en los horarios:

Martes y jueves: 19:00 a 21:30

Sábado: 10:00 a 13:00

Tiempo de duración total: 8 horas y 30 minutos por semana.