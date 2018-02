Rilda denuncia que amenazan a su familia

La ilustradora orureña, Rilda Paco, que la anterior semana saltó a los titulares por su pintura de la Virgen del Socavón semidesnuda en protesta por los excesos del Carnaval de Oruro y la falta de humanidad tras la muerte de ocho personas en una explosión denunció a través de Facebook que su familia recibe amenazas y pide ayuda.

“Quiero hacer una denuncia pública que me está afectando mucho, porque estos fanáticos religiosos se están metiendo con mi familia, con una niña inocente y una persona de la tercera edad que no tienen nada que ver”. expresó. “Pido a las autoridades pertinentes que se manifiesten, porque no podemos permitir que se vulneren derechos de personas inocentes”.

Entretanto, miembros de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos (Abap), a nivel nacional, expresan su apoyo hacia la ilustradora. Adelantaron que se reunirán hoy para sacar un pronunciamiento.

El representante de Abap La Paz, Edwin Méndez, señaló que apoyarán a la artista y lamentó que algunas personas se hayan convertido en críticos de arte para cuestionar la obra de Paco. “Como artistas, defendemos la postura, el trabajo de ella, pero más allá de todo esto nos vamos a reunir y tocaremos de manera formal el pronunciamiento”.

Por su parte, el representante de la Abap Cochabamba, Efraín Chambi, también se pronunció sobre el tema. “Como Cochabamba, la apoyamos, expresamos nuestros sentimientos a través del arte”, dijo.

El curador y artista Juan Fabbri se refirió al aspecto estético de la obra. “Es un producto estético porque es a través de una imagen que se puede generar nuevos sentidos y significados”, explicó.