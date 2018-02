La subjetividad y la lectura propia en la obra teatral “Los mulas”

El grupo de teatro Madrastra presenta la primera obra escrita y dirigida por Alejandro Marañón. “Los mulas” se presentará los días 2, 3 y 4 de marzo en el Proyecto mARTadero.

La obra busca que el público saque sus propias conclusiones de la trama. Así, el director espera que las personas se pregunten de qué habla la obra. “Nos interesa más qué es lo que la gente escucha de la obra”, asegura.

“Es el primer hijo real y completamente propio”, dice el director sobre esta obra. Desde el título, Marañón asegura que la temática es un poco sugerente.

Es una obra inspirada en lo que el hombre piensa del amor, describe el director y uno de los fundadores de Madrastra.

“Habla de tres amigos, uno de ellos tiene problemas para relacionarse con las mujeres”, cuenta Marañón.

En escena estarán tres actores y una actriz: Gabriel Caballero, Gabriel Martínez, Bismar Chávez y Gabriela Melendres. Los participantes cuentan con experiencia en el ámbito actoral y, en algún caso, estuvieron inmersos en otras áreas como el audiovisual.

Gabriel Martínez, quien actúa ya desde 2011, cuenta que “con este proyecto me siento muy satisfecho porque sé lo profesional que es Alejandro (Marañón) y conozco su trabajo, me siento muy contento por esta convocatoria que nos hizo”.

Los ensayos para esta obra empezaron en septiembre, según recapitulan los integrantes Madrastra. En diciembre pasado, hicieron un ensayo abierto con profesionales de las tablas y personas invitadas.

“Eso ayudó sin duda a poder cerrar y acomodar la obra para que el público quede con interrogantes todo el tiempo”, afirma Marañón.

Según Martinez, esta experiencia ha sido un trabajo bastante completo, ya que comenzaron con la preparación del lenguaje y elementos generales de la puesta en escena.

El escenario y el elenco

La escenografía es minimalista, asegura Marañón, “la idea de escenario ha sido pensada desde lo más básico, desde las cuatro presencias trabajando ahí delante del público”.

Será un espacio abierto, donde la gente podrá ver todo lo que hagan los actores.

El director de la obra comenta que por ahora el grupo Madrastra se enfoca en trabajar fuertemente con los actores, más que con la producción escenográfica. “Lo que nos funciona mejor, ahora, es trabajar con los actores y que ellos creen con sus cuerpos espacios, situaciones y lugares”, asegura.

Los planes a futuro son hacer “girar” la obra por varias ciudades del país y, si es posible, al exterior. Además de seguir escribiendo y ensayando obras.

Madrastra fue fundado por Alejandro Marañón y Anapaola Sánchez ya hace unos años.

“No se necesitan demasiadas cosas para contar una obra”, asegura Marañón

SINOPSIS

Tres amigos, cada uno con problemas al relacionarse con las mujeres. El Sinkler no puede dejar de declararse a todas, bueno, no a todas sólo a algunas, y le va mal; dice la mamá del Gabo. El Rafa no puede dejar de acostarse con todas, pero está comprometido y necesita terapia con la mamá del Gabo, y el Gabo no puede dejar de estar lejos de su mamá, a la cual odia con todas sus fuerzas. Y la mamá del Gabo… qué mujer encantadora.